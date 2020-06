El Museu Van Gogh compra una carta escrita pel pintor i Paul Gauguin

El Museu Van Gogh d'Amsterdam, a través de la seva fundació, ha comprat l’única carta que es coneix escrita a quatre mans entre Vincent van Gogh i Paul Gauguin. Els dos artistes la van escriure el 1888, una setmana després que Gauguin anés a viure amb l'artista neerlandès a la Casa Groga d’Arles, i el destinatari era Émile Bernard. Van Gogh volia crear una colònia d’artistes al sud de França. La carta s’exhibirà en una exposició al Museu Van Gogh, amb més correspondència de l’artista, a la tardor.

Van Gogh s'adreça a Bernard amb un " cher copin" (estimat company) i explica d'entrada que no ha tingut gaire temps les últimes setmanes perquè ha estat ocupat llegint Le rêve de Zola, una obra publicada el 1888. Gràcies a aquest detall es pot saber que la van escriure aleshores, perquè no està datada, tot i que se sap que es va enviar des d'Arles. Van Gogh confessa que Gauguin li "interessa molt" com a home i que té un caràcter "amorós i compassiu". "En Gauguin, la sang i el sexe prevalen sobre l'ambició", assegura. Van Gogh li explica també que han fet incursions en uns quants bordells on van a "treballar".

Quan Gauguin pren la paraula, demana a Bernard que no faci cas del "Vincent": "S'admira amb facilitat i és molt indulgent". De fet, és Gauguin qui signa la carta. "La seva idea sobre el futur d'una nova generació als tròpics com a pintor em sembla absolutament justa", explica, i sosté que hi vol tornar "quan trobi els mitjans".

La carta es presenta com un diàleg entre els dos artistes, que convivien a Arles en un moment d'efervescència creativa i que va acabar amb l'episodi psicòtic en què Van Gogh es va tallar una orella. La carta, de quatre fulls, s'exposarà a la tardor en una exposició al Museu Van Gogh d'Amsterdam, que l'ha comprada per 210.600 euros en una subhasta a París. El centre disposa de 875 documents més al voltant de l'artista.