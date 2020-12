El Museu de Lleida presentarà al·legacions al trasllat de les obres de la Franja

El plenari de consorci del Museu de Lleida, reunit aquest dilluns de manera extraordinària, ha decidit per unanimitat oposar-se a la interlocutòria d'execució provisional de la sentència del 10 de desembre del 2019 dictada pel jutjat de Barbastre. Per això, abans del 29 de desembre presentaran al·legacions a la interlocutòria que requereix que es lliurin les 111 obres d'art de la Franja abans del 15 de febrer del 2021. També recorden que la sentència no és ferma i que el consorci, el Govern i el Bisbat de Lleida hi van presentar recurs davant l'Audiència Provincial d'Osca.

Des d'un punt de vista tècnic, avisen que el trasllat provisional té "afectacions" administratives, legislatives i de conservació preventiva que la interlocutòria d'execució provisional no preveu. El Consorci del Museu de Lleida també alerta que el compliment d'aquesta execució provisional desmantellaria la col·lecció d'una institució pública, el museu, sense una sentència ferma. Per tot plegat, han avançat que els propers dies, abans del 29 de desembre, els serveis jurídics del consorci i del Bisbat de Lleida presentaran les al·legacions davant del jutjat de Barbastre.

La decisió del jutjat de Barbastre no es pot recórrer

Divendres el jutjat número 1 de Barbastre va ordenar lliurar a l'Aragó abans del 15 de febrer les 111 obres de les parròquies de la Franja que hi ha al Museu de Lleida. El jutge acceptava així la petició de la part aragonesa, que reclamava l'execució provisional de la sentència del 10 de desembre del 2019. També alertava que si s'incomplia aquesta ordre es podrien imposar multes mensuals i que es podria incórrer en responsabilitat penal. Tot i que la decisió no es podia recórrer, el jutge va donar cinc dies perquè la part catalana hi mostri la seva oposició.

La denúncia del bisbat de Barbastre-Montsó al de Lleida es remunta al febrer del 2018 i va ser vista com una prolongació de l’aplicació de l’article 155 en el cas Sixena. Després de precipitar el retorn a l’Aragó de 44 béns del monestir de Sixena del Museu de Lleida l’11 de desembre del 2017, la part aragonesa va agafar embranzida, ja que tenia, a més, les sentències vaticanes del cas a favor. Malgrat tot, les obres estan protegides per la llei del patrimoni cultural català.

Ara el titular del jutjat número 1 de Barbastre justifica la decisió tenint en compte que la part aragonesa "ha acreditat" la propietat de les peces. A més, explica que es fixa un termini, abans del 15 de febrer del 2021, tenint en compte la quantitat d'obres i per garantir que el trasllat es faci "garantint-ne la integritat" i seguint els "estàndards museístics" per evitar cap dany. De les 111 peces, el Museu de Lleida n'exposa una vintena, entre les quals destaquen el frontal de Tresserra, un retaule de la parròquia de Vilanova de Sixena, una arqueta catalana i un frontal d’altar romànic esculpit, aquests dos últims provinents de la parròquia de Buira.