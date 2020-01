260x366 El Museu Picasso recupera 'Jamais', la icònica obra surrealista d'Óscar Domínguez el 1947 / Nick de Morgoli / Bibliothèque Emmanuel Boussard / Successió Pablo Picasso El Museu Picasso recupera 'Jamais', la icònica obra surrealista d'Óscar Domínguez el 1947 / Nick de Morgoli / Bibliothèque Emmanuel Boussard / Successió Pablo Picasso

Per al director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon, era gairebé una qüestió personal. Feia temps que buscava pistes sobre Jamais, el gramòfon surrealista que l'artista canari Óscar Domínguez (1906-1957) havia regalat a Pablo Picasso. L'any passat, mentre preparaven l'exposició La mirada del fotògraf, van descobrir unes fotos inèdites de Nick de Morgoli procedents d'una col·lecció privada fetes al taller parisenc de Picasso a la Rue des Grands-Augustins en què apareix l'artista malagueny amb l'obra de Domínguez. A partir d'aquí, Guigon va moure fils per esbrinar on s'amagava una de les obres que es va presentar a la gran exposició surrealista organitzada per André Breton i Paul Éluard a París el 1938.

La família de Picasso la tenia en un magatzem, dins una caixa de la qual sobresortia una part de l'objecte. "Ara l'està restaurant la nostra restauradora Reyes Jiménez", informa Guigon. I del 8 de maig al 13 de setembre es podrà veure al Museu Picasso de Barcelona a l'exposició Jamais. Óscar Domínguez i Pablo Picasso.

Les joies, "un museu en miniatura"

Jamais és una de les mostres programades pel museu del carrer Montcada al 2020 i compartirà temporalitat (del 8 de maig al 13 de setembre) amb una gran exposició titulada Picasso i les joies d'artista. "Coneixem el Picasso pintor, escultor, ceramista, fins i tot el poeta, però hi ha un terreny per explorar", diu Guigon. Aquest terreny inclou les arts decoratives sobre formigó, com la intervenció a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i sobretot la faceta com a joier. "És una col·lecció fascinant en què es troben totes les temàtiques de Picasso. L'exposició és un museu en miniatura, entres en petits mons, en petits planetes", assegura Guigon, comissari de la mostra juntament amb Manon Lecaplain. L'exposició, reflex d'una "producció íntima", combina objectes trobats que Picasso va decorar (collarets fets amb petxines i altres de ceràmica) i joies més sofisticades. Algunes són joies que Picasso feia per a Dora Maar, Françoise Gilor i Jacqueline Roque, i la família propera, però no només.

La mostra es completarà amb peces creades per amics i coetanis de Picasso com Manolo Hugué, Julio González, Francisco Durrio i Pablo Gargallo, i per altres de procedents de la col·lecció de Clo Fleiss, que inclou joies d'artistes com ara Miquel Barceló i Louise Bourgeois.

651x366 Collaret mussol (1948), de Pablo Picasso. / Successió Pablo Picasso Collaret mussol (1948), de Pablo Picasso. / Successió Pablo Picasso

L'altra gran exposició de la temporada serà Els quaderns de Picasso (del 20 de novembre del 2020 al 14 de març del 2014). "És una exposició necessària i patrimonial", diu Guigon. El punt de partida són els disset quaderns de dibuix que Picasso va donar al museu (i dos més) i que corresponen al període d'infància i joventut de l'artista. La comissaria Malén Gual fa eixamplar el contingut dels quaderns i els fa dialogar amb algunes de les obres que Picasso emulava, d'artistes com Velázquez. El diàleg és també entre institucions, perquè hi cediran obres el Museu del Prado, el MNAC i el Museu de Montserrat, entre d'altres. També la tardor del 2020 hi haurà una exposició de l'arxiu de Brigitte Baer sobre el Picasso gravador.

Seguint amb els diàlegs, però en clau contemporània, hi haurà una mostra de l'artista francesa Hélène Delprat, i Carlos Pazos presentarà la instal·lació Cinema i Picasso dins el recorregut de la col·lecció permanent. Segons ha avançat Guigon, també hi ha la intenció de reorganitzar la presentació de l'exposició permanent: "Serà més didàctica i canviarem la ceràmica de lloc, per posar-la més a prop de Las Meninas". El pressupost per a totes les exposicions de la temporada és d'1,6 milions d'euros.