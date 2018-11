Miguel Falomir: "Hi ha obres emmagatzemades al Prado que no penjaríeu a casa vostra"

El director del Museu del Prado, Miguel Falomir, ha explicat aquest dilluns que preveu guanyar espai per a 300 obres més amb la rehabilitació del Salón de Reinos, fins a arribar a les 2.000 obres.

El creixement no és l'única novetat que ha anunciat Falomir en una conferència al Forum Nueva Economía Madrid. Coincidint amb el bicentenari del Museu del Prado, vol donar més visibilitat a les dones, no només a les artistes sinó també a les que han actuat com a promotores de les arts o han tingut rellevància en la història. De moment ja hi ha programades exposicions de Sofonisba Anguissola i Lavinia Fontana. Tot i així, s'enfronta a la dificultat que el centre "no és un museu d'art contemporani", en referència al fet que la seva línia museística es basa en un període clàssic en el qual la presència femenina en l'art era més baixa. "Però estic convençut que en els pròxims anys se n'aniran descobrint més", ha dit.

El patrimoni del Prado compta amb unes 9.000 obres, a les quals se'n sumen 300 o 400 més prestades per altres museus. De totes aquestes, el 60% ja estan exposades "d'una manera o altra", afirma Falomir.

El pressupost del museu d'aquest any és de 49,7 milions d'euros, dels quals 15,3 provenen de l'Estat (assolint així un nivell d'autofinancianció del 69,2%), a més de les entrades (18,5%) i els patrocinis (6,75%).