'Museus agraïts', una iniciativa per agrair la feina dels treballadors socials durant la pandèmia

Apropa Cultura i l'Ajuntament de Barcelona tiren endavant la campanya Museus agraïts, que està pensada per agrair la tasca de diversos col·lectius professionals i entitats que s'han dedicat a alleugerir la gravetat de la situació de moltes persones en risc d'exclusió social i les que estan en situació de vulnerabilitat, en aquesta època marcada per la pandèmia de coronavirus. L'objectiu és que aquests professionals puguin accedir gratuïtament fins al 31 de desembre als museus amb persones del seu entorn familiar. En la campanya hi participen una vintena de museus.

Museus agraïts s'adreça a treballadors, educadors, integradors socials i altres titulacions de personal que treballa a espais residencials, com ara residències de gent gran, persones amb discapacitat, amb un trastorn mental, infància i joves i dones en risc, entre d'altres, o a treballadors familiars (servei d'atenció domiciliari). La iniciativa es canalitza a través de les administracions públiques amb competències de serveis socials. Seran les encarregades de contactar amb els seus serveis o empreses contractants de serveis residencials o d’atenció domiciliària, perquè aquestes facin arribar la invitació a les persones que han treballat durant la pandèmia de covid-19 acompanyant persones en situació de vulnerabilitat.

Els museus que formen part de la campanya són, a Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu Picasso, la Fundació Joan Miró, el Museu del Disseny, el Museu Frederic Marès, el Museu d'Història de Barcelona (Muhba), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu Etnològic i de Cultures del Món, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Jardí Botànic de Barcelona, el Castell de Montjuïc, el Macba, el Museu de la Música, el Museu Arqueològic de Catalunya, el Museu de la Xocolata i el Museu d’Història de Catalunya. A Lleida, el Centre d'Art la Panera, i a Tarragona, el Museu de la Vida Rural.