Museus ambulants i maletes pedagògiques replantegen el paper de l'art itinerant al MACBA

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), juntament amb la Fundació Daniel i Nina Carasso, acull des d'aquest dimecres i fins al 16 de març el seminari internacional 'Allez! Pràctiques ambulants i museus dispersos'. A partir de tallers i taules rodones, la iniciativa reflexiona sobre recursos didàctics mòbils que afavoreixen l'educació en les arts. En formen part des de maletes o caixes pedagògiques fins a museus, biblioteques i cinemes ambulants, amb els quals es podrà interactuar durant l'última jornada pública i festiva dissabte vinent a la plaça dels Àngels, davant del MACBA. "És una manera de replantejar el paper del museu, de l'educació i de l'escola i, com tot, pot generar altres experiències", ha dit el director del MACBA, Ferran Barenblit, a la presentació del projecte aquest dimecres.

El seminari internacional fomenta la idea de l'art itinerant i planteja la "descentralització" dels museus. "Veurem moltes rodes. És una pràctica que recorda que hi ha un munt d'experiències al llarg de la historia que són mòbils", ha afirmat Barenblit. Entre les propostes que es mostraran hi ha les missions pedagògiques del govern de la Segona República i la 'Boîte-en-valise' de Duchamp. Les propostes uneixen la pràctica artística amb l'experimentació pedagògica i la investigació social.

L'objectiu del seminari és analitzar propostes actuals de recursos mòbils que tenen cabuda més enllà de les parets dels museus, per identificar quins reptes plantegen aquestes noves pràctiques, que alhora tenen una llarga tradició. A l'exterior del MACBA s'hi instal·laran aquest dissabte estacions com 'La C.O.S.A', una caravana que és un 'Centre Organitzat de So Ambulant'. Es tracta d'una caravana condicionada com a estudi de so que serveix tant per enregistrar bandes com cors o solistes, amb l'objectiu de "treure l'art al carrer" i investigar en les implicacions d'art sonor i activisme.

A més d'aquesta instal·lació hi haurà el "cinema més petit del món", també en una caravana, un espai de contes, laboratoris d'impressió, la creació d'un fanzine col·lectiu i múltiples jocs de taula. "Volem posar l'educació no com una eina al servei de la producció del museu i l'art sinó al centre mateix de la pràctica", ha assegurat Barenblit. També es faran tallers amb artistes i col·lectius sobre la construcció d'artefactes mòbils, l'elaboració de protocols de l'artista i la mediació itinerant, liderats per tres col·lectius francesos i tres d'espanyols. "Posem la centralitat en un diàleg hispano-francès", ha explicat Pablo Martínez, cap de programes del MACBA, ja que França és el primer país d'origen dels visitants del museu.

Una de les iniciatives que inclou el seminari és el projecte del MACBA mateix anomenat 'Postdata. Correspondències d'artista a l'escola', inspirat en les pràctiques artístiques que van utilitzar el correu postal com a mitjà d'experimentació i distribució d'art durant els anys 60. Les escoles reben cartes durant tres mesos procedents d'artistes per introduir l'art contemporani als centres educatius "sense domesticar-lo" i generar diferents reaccions a l'alumnat i els mestres. "És una tradició antiga. Són intercanvis sense que hi entrin en joc ni diners ni les institucions tradicionals", ha explicat Martínez com a exemple d'un art allunyat dels museus.