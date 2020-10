Mutilen el monument a la sardana de Montjuïc

L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat aquest diumenge al matí un atac vandàlic al monument a la sardana, situat davant el Mirador de l'Alcalde, a Montjuïc. Uns desconeguts han mutilat part de les vuit estàtues que el componen i han deixat les figures sense braços.

El regidor de Seguretat, Albert Batlle, ho ha explicat en una piulada al seu compte de Twitter, on ha adjuntat una fotografia on es veia com havia quedat.

Mutilat el monument a la #Sardana a #Montjuïc. Condemnem la salvatjada i apel·lem a lluitar per la convivència i contra l’incivisme. pic.twitter.com/uM6p2ZvTiy — Albert Batlle (@Albert_Batlle_B) October 11, 2020

"Condemnem la salvatjada i apel·lem a lluitar per la convivència i contra l'incivisme", ha dit. L'escultura és obra de l'artista Josep Cañas i ja va patir un atac semblant l'any 2014.