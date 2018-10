Naseer Shamma porta tots els sons del llaüt al Liceu

El compositor i músic iraquià Naseer Shamma, considerat un dels millors intèrprets de llaüt àrab, actuarà diumenge al Gran Teatre del Liceu amb un concert titulat D’Ashur a Sevilla. Naseer Shamma estarà acompanyat de 30 músics que tocaran diferents instruments de la família del llaüt amb la intenció, com diu el mateix artista, de mostrar “nous sons” i demostrar la gran riquesa que pot oferir aquest instrument. Al concert també hi participaran Carlos Piana i Giorgos Manolakis com a artistes convidats. “Serà la primera vegada que un artista àrab lideri un projecte artístic de música àrab sobre l’escenari del Liceu”, afirma la directora artística del teatre barceloní, Christina Scheppelmann.

L’actuació de Shamma s’emmarca en la 15a edició de l’Abu Dhabi Festival, l’esdeveniment artístic i cultural més gran dels Emirats Àrabs. És la primera col·laboració que el Liceu fa amb l’Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAAF), una de les organitzacions culturals sense ànim de lucre més antigues del golf Pèrsic. L’acord té l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural amb els Emirats Àrabs i tindrà continuïtat en les pròximes temporades del teatre.