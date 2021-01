Neil Young també es ven el 50% dels drets del seu cançoner

Neil Young ha venut el 50% dels drets d'autor del seu catàleg musical, de prop de 1.180 cançons, a la companyia britànica d'inversions Hipgnosis Songs Fund, segons ha anunciat l'empresa. No s'han divulgat els detalls de l'acord, però la revista Variety, citant "fonts de la indústria", xifra en 40 milions d'euros la quantitat que rebria el músic per vendre una part dels drets del seu cançoner.

Young retindrà el poder d'autoritzar o no l'ús de les seves cançons en campanyes de publicitat o actes polítics, entre d'altres. En les passades eleccions nord-americanes, Young va demandar Donald Trump per fer servir sense la seva autorització les cançons Rocking in a free world i Devil's sidewalk en actes de campanya.

L'acord arriba un mes després que Bob Dylan vengués els drets del seu catàleg de 600 cançons al grup Universal per prop de 250 milions d'euros. Entre els acords similars que s'han tacant en els últims temps hi ha el de la cantant Stevie Nicks, de Fleatwood Mac, que va vendre un 80% dels seus drets a la companyia Primary Wave per uns 80 milions d'euros.