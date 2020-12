El pavelló Alfons XIII de la Fira acollirà el Barcelona Hub d’Art, Ciència i Tecnologia

El pavelló Alfons XIII del recinte de Fira de Barcelona es convertirà, un cop renovat, en un espai de recerca en arts digitals, divulgació, indústria cultural i creativa, fabricació digital i exposició per a nous creadors. El projecte, que han batejat amb el nom de Barcelona Hub d’Art, Ciència i Tecnologia (Artech Hub), l'impulsen nou institucions i té el suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. Però Artech Hub està a les beceroles i aquest dilluns, com explicava el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, només se n'han pogut presentar "els primers esbossos". El projecte vol optar als fons europeus i s'hauria de tirar endavant entre el 2021 i el 2024.

Els dos pavellons de la fira als peus del MNAC són espais molt cobejats. El pavelló Alfons XIII i el seu bessó, e l Palau Reina Victòria Eugènia, van ser les primeres obres construïdes a Montjuïc, quan la ciutat va voler conquerir una part de la muntanya de Montjuïc per l'exposició universal del 1929. El 2017 l'aleshores conseller de Cultura, Lluís Puig, va presentar a la premsa un nou i ambiciós pla de museus que s’havia de desenvolupar entre el 2018 i el 2030. El pla ambicionava, entre més coses, fusionar el Museu d’Història i el d’Arqueologia de Catalunya i traslladar-los al pavelló Alfons XIII. Però aquest espai de Montjuïc es va descartar quan el 2020 es va aprovar el pla de museus, tres anys després d'haver-lo presentat . El mateix pla sí que confirmava que el pavelló Victòria Eugènia seria per a ús preferencial del MNAC.



Darrere del projecte Artech Hub hi ha la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Fira de Barcelona, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Barcelona Tech City, Hangar, la New Art Foundation i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Laboratoris, tallers i espais d'exposició

Al pavelló Alfons XIII hi haurà un centre de recerca, una acceleradora d'empreses creatives, laboratoris i tallers. L'espai. de 7.200 metres quadrats, també inclourà showrooms per presentar-hi projectes, obres o innovacions de la indústria creativa i activitats de difusió. "No tenim la llista de projectes que farem. Estem en fase de redactar un pla d'actuacions que segurament tindrem elaborat a la primavera i això marcarà el full de ruta", ha dit el rector de la UOC, Josep A. Planells. Però no s'ha decidit quant de temps es cedirà aquest espai, que gestiona Fira de Barcelona, al projecte.

Per fer possible l'Artech Hub, els impulsors esperen comptar amb el finançament dels fons europeus Next Generation EU de reconstrucció econòmica després de la pandèmia de covid-19. "Aquest projecte necessitarà el suport financer per tirar endavant. Hem fet els primers esbossos perquè es poguessin ensenyar, però ara ens posem a treballar amb l'horitzó dels fons europeus, que són entre el 2021 i el 2024, i en aquest horitzó hauríem de ser capaços de tirar endavant aquest projecte", ha dit Serrallonga.