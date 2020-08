Neix Errant, un festival itinerant que durà l'art experimental a les comarques de Lleida

L'Institut d'Estudis Ilerdencs impulsa Errant: Itineraris d'Art i Pensament, un nou projecte cultural per escampar la cultura per les comarques de Lleida, posant el focus en el diàleg entre el pensament, la creació artística contemporània i el ric patrimoni paisatgístic, històric, industrial i cultural del territori. Aquest nou festival té la itinerància com una de les principals característiques, ja que cada any es realitzarà en un municipi diferent. La primera edició del festival es farà a la comarca de l'Alta Ribagorça entre el 18 i el 27 de setembre. Hi participaran una vintena d'artistes.

El festival oferirà una àmplia programació artística al Pont de Suert, Vilaller i la Vall de Boí. Vilaller inaugurarà el festival i acollirà, segons expliquen els organitzadors i recull l'ACN, "una de les exposicions d'art més emblemàtiques, radicals i experimentals que oferirà l'Errant enguany, en la qual les dones artistes reflexionaran a través de videocreacions, instal·lacions, dibuixos i pintures sobre el rol de la cultura eminentment capitalista i patriarcal".



El Pont de Suert serà l'espai del pensament, on experts en cinema, art, literatura i comunicació presentaran propostes creatives i de reflexió per a tots els públics. Per la seva banda, a la Vall de Boí, s'oferiran itineraris creatius que hibridaran les esglésies romàniques de la vall, reconegudes per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat, amb l'art, la música i la natura.



D'entre la vintena d'artistes que participaran en el primer Errant, hi ha la poeta i artista Juana Dolores Romero Casanova, el músic Toti Soler, la comissària i crítica d'art Alexandra Laudo (que, juntament amb Marcel Rubio Juliana, realitzarà una intervenció al carrer, fusionant art i pensament), l'artista Marta Bisbal (que idearà un mapa d'autor sobre el territori) i l'activista i ambientòloga Mireia Boya.

Aquest primer Errant és el punt de partida d'una proposta que s'estendrà al llarg dels pròxims anys per tot el territori, i amb la qual l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida vol promoure l'exercici de la cultura crítica com un bé comú entre tota la ciutadania. Tots els actes seran gratuïts i inclouran els protocols de seguretat respecte del covid.



Errant està organitzat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i comissariat per Jesús Vilamajó (Culturacció), i compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, dels ajuntaments del Pont de Suert, Vilaller i la Vall de Boí, i del Centre del Romànic de la Vall de Boí.