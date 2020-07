Neix Sutura, un festival d'Avinyó per reflexionar sobre la situació actual de la cultura

"El festival per tancar la ferida". Sota aquest lema, els tallers musicals d'Avinyó, el festival d'arts escèniques Test i la residència d'artistes Cal Gras han creat Sutura, un esdeveniment que reflexionarà sobre la situació actual de la cultura amb taules rodones, xerrades i concerts. La iniciativa, que tindrà lloc del 20 al 24 de juliol a Avinyó, sorgeix a partir de la crisi sanitària del coronavirus i vol posar llum a la precarietat i la fragilitat que viu el sector. "Volem agafar perspectiva i tenir veu pròpia. Tenim molt clar que estem en un territori particular, no en una gran capital, però això no treu que no puguem fer projectes ambiciosos", explica el codirector del festival, Quim Moya.

Sutura s'adreça tant a persones del món artístic com a amants de la cultura oberts a repensar tot el que fa vulnerable el sector. El festival acollirà taules rodones amb artistes com Marta Ricart, que oferirà la conferència inaugural sobre les arts arrelades. També hi participaran artistes com Ada Vilaró, que parlarà de l'art a la societat actual, la dramaturga Denise Duncan, que plantejarà alternatives a la situació actual, i el músic i cantant de Gossos Natxo Tarrés, que formarà part d'una taula rodona sobre com es pot tenir un discurs artístic propi des del territori. Les conferències es faran de forma virtual a través de Zoom.

"Abans del confinament ja hi havia un elevat grau de precarietat a la cultura. És una llàstima perquè hi ha la sensació que la cultura encara no forma prou part de l'imaginari col·lectiu", lamenta Moya. El festival vol revertir-ho sense "posar pegats a la ferida", sinó "mirant-la de prop, parlant-ne internament i tirant endavant", diu el codirector. Però el festival també vol ser un espai d'exhibició artística, i per això ha programat algunes actuacions que es podran seguir virtualment. El ballarí Diego Garrido d'Iron Skulls inaugurarà el festival amb una peça sobre la por, i el compositor nord-americà Michael League, de Snarky Puppy, el clourà amb una masterclass sobre la seva forma de tocar.

El festival també acollirà diversos concerts –que seran breus, d'uns 30 minuts–, entre els quals hi ha el de Magalí Sare amb Marta Roma, el d'Andrea Motis amb Christoph Mallinger i el de Meritxell Neddermann amb Rodrigo Laviña. "Hem intentat buscar artistes del territori, però també que ens il·lustrin les temàtiques que volem tractar –explica Moya–. La idea principal és fer emergir la cultura per, així, poder mirar endavant i avançar".