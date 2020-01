Cultura impulsa Vibra, una agenda cultural que s'adapta al perfil de l'usuari

El departament de Cultura ha posat en marxa l'aplicació digital Vibra, una agenda cultural que aplega programacions d'arreu del país i que formalment no s'allunya d'aplicacions mòbils com ara Instagram, Twitter i Tinder. Aquesta nova apli cultural permet a l'usuari anar descobrint activitats culturals i visites a patrimoni que li són suggerides a la pàgina inicial en funció del perfil de gustos i interessos que ha de crear quan comença a fer servir l'aplicació, i que és modificable en qualsevol moment. L'oferta s'elabora amb un recull de gairebé 4.500 equipaments culturals que es poden localitzar a través del mapa, en el qual hi ha les propostes culturals més properes, a l'opció "Explorar". L'apli ha estat cofinançada al 50% amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i en aquesta primera fase el seu cost ha estat de 472.000 euros.

El secretari general del departament, Francesc Vilaró, ha explicat aquest dilluns a la presentació que l'objectiu de l'aplicació no és recollir només les informacions més "bàsiques, d'agenda principal", sinó "donar visibilitat a la cultura de base, la que es fa al territori, la que fan els ateneus, els equipaments de les comarques, els museus de pobles i ciutats, allò que organitzen els ajuntaments, etc., amb un tracte més igualitari".

Com funciona Vibra?

L'apli, de descàrrega gratuïta, es troba disponible tant per a Android com iOS. Per iniciar la sessió és necessari fer servir el perfil de Facebook, Twitter o Google. Després cal indicar l'àmbit territorial de referència (demarcació de Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida) a més de la distància aproximada per localitzar les experiències que estan a prop.

Cal que l'usuari es defineixi seleccionant alguns àmbits d'interès personal, i és per això que l'apli demana a l'usuari què vol aconseguir a través de la proposta cultural: descobrir, sorprendre's, divertir-se, emocionar-se, jugar, desconnectar, aprendre, enamorar-se, menjar i beure, o reflexionar.

La pàgina inicial mostra les experiències que l'apli destria per a l'usuari i mostra també les que hi ha més a prop. Després, a través de l'explorador es mostren les ofertes culturals més properes i aquelles que més criden l'atenció a l'usuari es poden guardar com a preferides, i es van acumulant a la pestanya per poder accedir de forma senzilla i ràpida a totes les experiències culturals properes.

L'aplicació integra informacions generades a l'Agenda Cultural del departament de Cultura, a les webs Programa.cat i la de Patrimoni, i també creua informació amb altres equipaments culturals o el Meteocat. És una eina elaborada de manera participativa perquè els equipaments, els promotors i les institucions de tot el país proveeixen bona part dels continguts que s'hi mostren. Compta amb un equip tècnic del departament, que manté la informació al dia, i els organismes públics que hi participen són el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la direcció general d'Atenció a la Ciutadania, i el Cesicat.

Aquesta nova proposta no és la primera que apareix mostrant tota l'oferta cultural del país amb opcions gastronòmiques. Un exemple és Surt de casa, un digital de cultura que opta per la proximitat cultural i que també compta amb una aplicació mòbil amb una oferta semblant, incloent la cartellera de cinemes i l'opció gastronòmica.