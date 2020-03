Neix un festival de teatre musical confinat

Especialment en moments de crisi com l'actual, qui dia passa any empeny, i que tot plegat pot passar millor amb propostes culturals com A Little Sunday Music, el Festival de Teatre Musical Confinat, que es podrà seguir en streaming aquest diumenge 22 de març als comptes d'instagram @TeatreBarcelona i @TeatroMadrid.

El festival és una iniciativa d'artistes de teatre musical que s'ha posat d'acord per interpretar clàssics del gènere. Hi participaran, entre d'altres, Clàudia Bravo, Oriol Burés, Mariona Castillo, Jordi Coll, Cisco Cruz, Xavi Duch, Laura González, Robert i Llorenç González, Lydia Fairen, Miquel Fernández, Marc Flynn, Jan Forrellat, Alberto Frías, Silvia Luchetti, Julia Möller, Júlia Molins, Patricia Paisal, Sylvia Parejo, Manuel Ramos, Gerónimo Rauch, Diana Roig, Enrique R. del Portal, Ana San Martín, Rubén Yuste i Lourdes Zamalloa. El festival vol servir per reivindicar la feina de totes les persones que treballen en els equips tècnics dels teatres.