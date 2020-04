Creen una línia d'ajuda assistencial per als treballadors del sector audiovisual

El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, que inicialment va manifestar que de moment no hi hauria mesures específiques per als sectors que depenen del seu ministeri, va haver de canviar de paper. I a poc a poc s'estan publicant algunes mesures acordades en aquest cas amb els representants del cinema. Ara com ara es tracta d'una acció assistencial fruit d'allò que s'anomena la col·laboració publicoprivada. El ministeri, l'ens públic Acció Cultural Espanyola (AC/E), l'Acadèmia de Cine Espanyol i Netflix, que hi posa els diners, han creat "una línia assistencial per als professionals de l'audiovisual més impactats per la crisi del covid-19 a Espanya".

Aquesta línia assistencial, que és semblant a les ajudes d'emergència social que fa anys que desenvolupa la SGAE, està adreçada a "treballadors de l'apartat artístic i/o tècnic que estiguin passant una situació econòmica precària i que no puguin treballar a causa de l'aturada de la producció audiovisual". Netflix, que en el seu primer any a Espanya va pagar tres mil euros en impostos a la hisenda espanyola, aportarà un milió d'euros a la línia assistencial. La productora i plataforma de streaming va anunciar el 20 de març una campanya de 90 milions d'euros per ajudar els treballadors de les produccions pròpies que s'han aturat, sobretot als Estats Units; i d'aquests 90 milions, uns 13,5 ja estaven pensats per a fons d'emergència d'altres països.

El ministre de Cultura i Esports celebra que "en tan poc temps s'hagi pogut articular una col·laboració entre organitzacions de naturalesa diversa, públiques i privades, amb la finalitat de buscar solucions de suport al cinema i l'audiovisual". "Un dels objectius de la iniciativa era l'agilitat de la posada en marxa garantint-ne el rigor i la transparència, cosa que només és possible gràcies al consens entre les parts implicades, cadascuna aportant-hi coneixements i recursos humans, tècnics i, en el cas de Netflix, també econòmics", diu Rodríguez Uribes, que agraeix a Netflix "aquesta mostra de generositat, compromís i solidaritat".

Mariano Barroso, president de l'Acadèmia de Cine Espanyol, fa una crida perquè s'impulsin "altres iniciatives privades i públiques per a la reactivació de les indústries culturals". José Andrés Torres Mora, president d'Acció Cultural Espanyola, també posa el gegant audiovisual com a model. Segons Torres Mora, "Netflix ha volgut fer un exercici de solidaritat en el sector audiovisual que agraïm i acompanyem amb l'esperança que hi hagi més empreses, organitzacions i institucions que s'hi sumin". De fet, la línia assistencial, que encara no s'ha aplicat, està oberta a rebre col·laboracions d'altres entitats. "Volem contribuir a ajudar les persones que ho necessiten més en aquests temps sense precedents", explica Diego Ávalos, vicepresident de continguts originals de Netflix.