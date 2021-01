El drama de Netflix sobre el dol perinatal i el nou documental de Scorsese, estrenes destacades de la setmana

'Fragmentos de una mujer'

El drama de Netflix que visibilitza el tabú del dol perinatal

L'arrencada de Fragmentos de una mujer no pot ser més intensa. Al llarg de ben bé vint-i-cinc minuts, el director Kornél Mundruczó segueix gairebé en temps real tot el procés del part a casa de la protagonista, la Martha (Vanessa Kirby), acompanyada de la seva parella Sean (Shia LaBeouf) i la llevadora (Molly Parker). A la manera de certs drames íntims del cinema independent, Mundruczó manté la càmera a tocar dels personatges per submergir-nos en tot allò d'emotiu, de tens, però també d'incòmodament fisiològic que implica aquest esdeveniment únic. Fins que el pitjor que podia passar, passa. ( Segueix llegint). Disponible a Netflix

'El pequeño vampiro'

Qui no ha somiat alguna vegada fer-se amic dels monstres?

El petit vampir està avorrit de l’eternitat. Fa segles que té deu anys, i ha esgotat totes les opcions d’entreteniment que li ofereix la casa encantada on no viu amb una colla de monstres entranyables. A ell li agradaria anar a l’escola i conèixer altres nens, però la seva mare, Pandora, i el seu padrastre, el Capità dels Morts, rebutgen la petició titllant-la d’antinatural i tement que això pugui atreure els enemics dels quals s’amaguen de temps ençà. Evidentment, el Petit Vampir acaba desobeint el consell patern, i cada nit s’escapoleix per fer els deures del Michel, un nen amb qui trava una peculiar relació epistolar. ( Segueix llegint). Estrena als cinemes

'Salvaje'

Un Russell Crowe autoparòdic i en caiguda lliure

Gladiator el va convertir en una estrella, però el paper més carismàtic de Russell Crowe segueix sent el del violent policia Bud White a L.A. Confidential, aquell modèlic neonoir en què Curtis Hanson es recolzava en la tensa gestualitat de l'actor i el seu físic contundent per expressar la fúria interior del personatge. Bud White no parlava gaire; era el seu cos –l'esquena encorbada abans de donar un cop de puny, les mans prement una cadira fins a desintegrar-la– el que transmetia la ira del policia turmentat. Salvaje és un violent thriller amb esperit de sèrie B que parteix d'una premissa similar a la d' El diable sobre rodes encara que amb el contingut macabre de Carretera a l'infern, en què un autoestopista maníac (un autoparòdic Rutger Hauer) es divertia col·locant dits humans en racions de patates fregides. ( Segueix llegint). Estrena als cinemes

'Supongamos que Nueva York es una ciudad'

Scorsese, Nova York i la llengua esmolada de Fran Lebowitz

Eclipsada per l'èxit dels seus documentals musicals i, en menor grau, dels seus assaigs sobre la història del cinema, Martin Scorsese té una tercera faceta menys coneguda com a documentalista que para atenció a personatges singulars als quals deixa esplaiar-se lliurement davant la càmera per capturar gairebé sense filtre la seva personalitat desbordant. Ho va fer als inicis de la seva carrera amb els seus pares ( Italoamerican), amb l'exdrogoaddicte Steven Prince ( American boy) i el 2010 també amb Fran Lebowitz, una escriptora tan coneguda per seva mirada àcida sobre la cultura nord-americana i la vida urbana com pel seu bloqueig literari: Breve manual de urbanidad (Tusquets), el seu últim llibre, data del 1981. Lebowitz, tanmateix, es va saber reinventar i, en lloc d'escriure les seves càustiques opinions, es va dedicar a etzibar-les en conferències i talk shows que l'han acabat convertint en una celebritat per dret propi, és a dir, no tant pel que fa com pel que és: la sarcàstica intel·lectual novaiorquesa que parla sense pèls a la llengua amb un sentit de l'humor tan fi com provocador. ( Segueix llegint) Disponible a Netflix