Netflix rectifica i elimina els subtítols en espanyol de 'Roma'

Netflix ha reaccionat de pressa i ja ha canviat els subtítols de 'Roma'. Fins ahir es podia escollir entre dues opcions: "espanyol" i "espanyol llatinoamericà". Ara ja només es pot veure en "espanyol llatinoamericà", arran de les crítiques que havia generat fins i tot del director de la cinta, Alfonso Cuarón. D'aquesta manera s'eliminen els subtítols que 'adaptaven' al castellà les expressions mexicanes que són comprensibles per a la majoria de parlants (canviava 'ustedes' per 'vosotros' o 'enojarse' per 'enfadarse'), però en canvi es mantenen els subtítols de les converses en mixteca, una llengua indígena.

Fins i tot l'acadèmic de la RAE Pedro Álvarez de Miranda ha considerat "sorprenents i innecessaris" els subtítols en espanyol, a més d'"una pèrdua de temps i diners", amb l'argument que "és un gran benefici mutu la unitat de la llengua espanyola, per sobre de la diversitat". Mentre que per a Cuarón es tracta d'una "ofensa" al públic el fet de subtitular el mexicà, per a d'altres és un atac a la unitat de la llengua espanyola. "Afortunadament, la llengua espanyola, malgrat la seva diversitat, és un instrument de comunicació entre tots els hispanoparlants", ha afegit Álvarez de la Miranda.