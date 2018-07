Els actors Nicolas Cage i Ed Harris visitaran Sitges

Encara és aviat per saber com serà la programació de la 51a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es farà del 4 al 14 d'octubre. Hi ha moltes pel·lícules programades que no es poden anunciar. "Ens les reservem o no se'n pot parlar encara", diu el director del festival, Ángel Sala. Fins i tot és possible que n'incorporin algunes que abans passaran per festivals com el de Venècia i Toronto. Amb tot, Sala assegura que serà una edició "magnífica per la collita de gènere fantàstic", i que tindrà tres convidats excepcionals: els actors Nicolas Cage i Ed Harris i el director John Carpenter.

Cage, protagonista de la terrorífica 'Mandy' de Panos Cosmatos, que es va veure fa uns mesos a Canes (i que també es projectarà a Sitges), rebrà un gran premi honorífic. Harris, una de les grans presències a la pantalla del cinema nord-americà i ara també de la televisió gràcies a la sèrie 'Westworld', recollirà el gran premi honorífic, el màxim guardó de Sitges. "Tots dos són actors de caràcter i amb personalitat", recorda Sala.

En una roda de premsa aquest dijous a l'ImaginCafè de CaixaBank del carrer Pelai de Barcelona, Sala ha dedicat una allau d'elogis a John Carpenter, el director de gran títols com 'Halloween', 'La cosa', 'La boira' i 'They live', que anirà a Sitges per fer-hi un concert semblant al que va oferir fa dos anys al Primavera Sound. A més, es farà una projecció especial en 35 mm de 'Halloween' per commemorar el 40 aniversari de l'estrena. "John Carpenter és un mite. L'he intentat portar a Sitges des que soc el director del festival", diu Sala, que explica que l'any 2001, coincidint amb l'estrena de 'Fantasmes de Mart', ja estava tancada la presència de Carpenter al festival, però els atemptats de l'11-S a Nova York i Washington van obligar a cancel·lar-ne el viatge. El concert de Carpenter serà el 13 d'octubre i l'aforament serà limitat. Les entrades ja es poden comprar a la web del festival. Cage, Harris i Carpenter completen la llista de convidats, dels quals ja s'havien anunciat el director Peter Weir, les actrius Pam Grier, Traci Lords i Helga Liné i l'actor Ron Perlman.

Pel que fa a la programació de la secció oficial, ja s'havien anunciat els films de Lars von Trier, Gaspar Noé i David Robert Mitchell, entre d'altres. Aquest dijous Sala n'ha avançats uns quants més, com ara la producció catalana 'El año de la plaga', de Carlos Martín Ferrera (adaptació de la novel·la de Marc Pastor); 'Muere, monstruo, muere', de l'argentí Alejandro Fadel; l'anime 'Maquia: when the promised flower blooms', de Mari Okada i Toshiya Shinohara; i 'Elizabeth Harvest', de Sebastián Gutiérrez. També repetiran habituals de Sitges com el francès Quentin Dupieux ('Au poste!') i la polonesa Agnieszka Smoczynska ('Fugue').

De moment no ha transcendit quina pel·lícula inaugurarà el festival. "No serà una producció espanyola o catalana", diu Sala, que també es guarda el títol de "tres grans pel·lícules catalanes" que formaran part de la programació.