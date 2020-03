El despatx d'arquitectura Nieto Sobejano dissenyarà el Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols

Els madrilenys Nieto Sobejano Arquitectos han estat els escollits per dissenyar el nou Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Aquest divendres el jurat ha triat el seu projecte entre les cinc propostes presentades per "l'autonomia del nou edifici", que es fusionarà amb l'antic monestir, i també perquè preveu tenir un espai on explicarà la història del recinte. Precisament el fet que la proposta inclogui un espai per explicar cronològicament els orígens del monestir ha estat el tret diferencial que ha fet decantar la balança.

Una vegada s'ha sabut el guanyador del projecte, es preveu que el despatx es posi a treballar per adaptar la idea inicial a les necessitats del museu i totes les mesures de seguretat necessàries. A finals de setembre el projecte executiu ja estarà acabat i la previsió és començar les obres a finals del 2021. El cost final encara no se sap, però l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, ha recordat que es mourà sobre els 6 milions d'euros. La meitat sortirà de l'Ajuntament, i es preveu que la resta provingui de les administracions.

De moment la Diputació de Girona ja ha recordat que es va comprometre a aportar-hi 1,3 milions més en tres anys diferents. Motas està pendent de veure quina serà la contribució de la Generalitat i de l'Estat per fixar la xifra definitiva que haurà d'aportar el consistori per pagar la factura. De moment desconeix quin serà el grau de compromís de les administracions catalana i espanyola per la "inestabilitat política" que hi ha en els últims anys, però confia que totes dues hi col·laboraran.

Una col·lecció centrada en els segles XIX i XX

Pel que fa a les obres que s'hi exposaran, el responsable de la col·lecció de Carmen Thyssen, Guillermo Thyssen, ha avançat que hi haurà totes les obres catalanes dels segles XIX i XX que té la baronessa en la seva col·lecció personal. Segons el seu nebot, es tracta d'un conjunt d'obres "difícil d'exposar en l'actualitat" perquè costa molt reunir "tanta qualitat i quantitat" en una col·lecció.

De tota manera, Guillermo Thyssen ha apuntat que una vegada escollit el disseny caldrà començar a treballar en la "ruta museística" que voldran oferir en el nou equipament Thyssen. El responsable de la col·lecció ja ha avançat que seguirà un esquema similar al museu que hi ha a Màlaga, en què es mostra la pintura andalusa i la seva influència en la resta d'obres d'art espanyoles i en els corrents artístics mundials.

En aquest sentit, Thyssen també ha remarcat que al museu de Sant Feliu es buscarà un lligam amb "l'entorn físic", ja que tots els artistes catalans s'han inspirat en la Costa Brava en algun moment de la seva carrera.