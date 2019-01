Nil Moliner i Sense Sal, els primers confirmats al nou Fred Festival

260x366 Nil Moliner / Fred Festival Nil Moliner / Fred Festival

El cantautor Nil Moliner i el grup terrassenc Sense Sal són els primers confirmats del Fred Festival, un nou festival de música de petit format de músics catalans que se celebrarà l'últim cap de setmana d'abril, els dies 26 i 27. Serà a Terrassa, al Parc Audiovisual de Catalunya, un espai on s'han fet gravacions de pel·lícules com 'Un monstre em ve a veure', de J.A. Bayona, i que recentment ha sigut el plató de les dues últimes edicions d''Operación Triunfo'.

Nil Moliner hi presentarà 'El despertar', que estrenarà l'1 de febrer. El cantant va llançar el seu primer EP el 2017, produït per Manu Guix i Roger Rodés, i que va aconseguir més de 7 milions de reproduccions. La seva cançó 'Que nos sigan las luces', que va ser candidata per representar Espanya a Eurovisió i va aconseguir el disc d'or digital amb més de 12 milions de reproduccions.

El grup de rock folk Sense Sal porten 6 treballs (4 àlbums i 2 EP) i més de 200 actuacions arreu del país, com a la sala Jazz Cava de Terrassa o al festival Embassa't de Sabadell. Ara estan preparant dos nous temes que llançaran pròximament.

Les entrades ja estan disponibles i augmentaran el preu a mesura que anunciïn nous artistes confirmats.