Niño de Elche continua revolucionant el flamenc

Francisco Contreras, el Niño de Elche, porta avui a la sala Barts de Barcelona la seva Antología del cante flamenco heterodoxo (Sony, 2018) dins el marc del festival Guitar BCN. El disc, amb direcció artística del crític i expert en flamenc Pedro G. Romero i producció artística de Raül Fernandez, Refree, està cridat a ser una nova fita entre els treballs més revolucionaris del gènere. Apuntalat en una apassionant investigació sobre els marges de l’ortodòxia, Contreras fa conviure en un mateix repertori San Juan de la Cruz, Tim Buckley, Mikel Laboa i Xostakóvitx, i hi fa sonar sons electrònics, l’orgue de Juan de la Rubia i el zapateado d’Israel Galván.

“L’ortodòxia no és només una qüestió estètica o un cànon estètic, que també, sinó que planteja unes formes de conducta, un discurs, una manera de vestir, tot el component sociològic, ideològic i polític -explica el cantaor -. Però com diu Pedro G. Romero, l’ortodòxia és una ficció o una utopia, i com que mai es compleix, al final es converteix en una mena d’estat policial”. Sembla, per tant, que en la seva aposta per l’heterodòxia Contreras estigui adoptant un posicionament ideològic, però matisa que “l’heterodòxia no és el contrari que l’ortodòxia, si no estaríem igual; l’heterodòxia són actituds més desdibuixades, líquides, anàrquiques”.

Antología del cante flamenco heterodoxo inclou tants registres sonors i estilístics que convida a preguntar-se per l’essència del gènere. Què és en última instància allò que anomenem flamenc? “Una actitud, un so, una anècdota, un anhel, un imaginari romàntic... tot això pot ser una excusa per relacionar-se amb aquesta paraula, flamenc. El flamenc és un imaginari, més que una qüestió material”. En una recent actuació televisiva, el Niño de Elche va interpretar un himne d’Espanya en què s’acabava tapant la boca, denunciant els atacs a la llibertat d’expressió. “Si tenim clar que estem en una mena de guerra, no podem ser tan temeraris, no podem crear màrtirs. Jo prefereixo que estiguin fora fent coses i, per tant, cal crear estratègies crítiques més intel·ligents, perquè si no estem perduts, estarem jugant amb foc”, diu, referint-se als rapers condemnats amb penes de presó.

Contreras provoca de formes més subtils. Per exemple, recitant les paraules de l’antiflamenquista Eugenio Noel. “Fixa’t que ell plantejava que els toros i el flamenc eren la desgràcia d’Espanya, però en canvi es va dedicar tota la vida a escriure sobre la tauromàquia i en contra del flamenc, i la paradoxa és que avui dia es coneixen moltes coses gràcies al seus escrits, que són meravellosos”. Al disc, Contreras canta també en català, reivindicant la figura de Juli Vallmitjana, que “escrivia coples flamenques en català, inspirades en el lumpen”. “És un intent de posar sobre la taula la no nacionalització del flamenc”, diu.