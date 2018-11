Niños Mutantes, més units que mai per tancar la gira

El grup de rock granadí Niños Mutantes actua aquest dissabte a la sala Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat (22 h), dins del 13è Festival Acròbates. El concert forma part del tram final d’una gira catàrtica que ha servit per cohesionar un grup que va estar a punt de deixar-ho córrer abans d’enregistrar el disc Diez (2017). “El millor que ha pogut passar-nos com a grup per assegurar-nos la pervivència ha sigut barallar-nos i explicar-ho. Amb una teràpia de grup amb especialistes no hauria sortit millor”, recorda el cantant i guitarrista Juan Alberto Martínez.

La gira de Niños Mutantes ja havia passat per Catalunya ara fa un any. Des d’aleshores han sumat experiències noves com ara escampar el seu rock indie per diferents països d’Amèrica. “Ha sigut tot un descobriment. En alguns llocs hem tingut un èxit absolut, amb tot de gent que se sabia les cançons, i en altres hem hagut de picar pedra. Però ha sigut molt interessant perquè hem fet coses poc habituals, com tocar a Veneçuela”, explica Martínez, que afegeix que l’actuació allà va ser molt “singular”. “Vam tocar en un amfiteatre per a 500 persones i vam veure com el significat d’algunes de les nostres lletres es multiplicava per mil en un context social de bomba atòmica a punt d’esclatar, perquè allà les estan passant magres de veritat. De sobte, semblava un recital de Paco Ibáñez a l’Olympia”, diu.

Del pas per Colòmbia, ara com ara una de les grans potències de les músiques urbanes, Martínez recorda que allà “el rock és minoritari”: “Les emissores de ràdio colombianes tracten l’ indie espanyol com un fenomen exòtic. Està bé sentir-se un producte exòtic una vegada a la vida”.

Pel que fa a Granada, el cantant dels Niños Mutantes en parla amb optimisme. “Teníem un alcalde que era dels pitjors dins del PP, i però hi ha hagut un canvi polític que ha afavorit la cultura”.