Les Nits de Cinema Oriental de Vic planten cara al coronavirus

Era d'esperar que un festival tan aficionat al cinema d'acció i les arts marcials com el Nits de Cinema Oriental de Vic plantés cara al coronavirus amb dents i ungles per celebrar una edició presencial. I sembla que han guanyat la batalla: aquest dijous comença la 17a edició del festival, una versió reduïda de només quatre jornades –dues menys que l'any passat– que, tanmateix, manté el caràcter popular i les activitats que donen sentit al festival: les projeccions a la fresca a la Bassa dels Hermanos, els sopars populars amb cuina dels països d'on provenen les pel·lícules i les exhibicions de danses populars i arts marcials.

Això sí, adaptats a la realitat covid: l'únic espai tancat del festival serà la sala gran del Cinema Vigatà, però limitada a un aforament de 300 espectadors (dels 550 de capacitat), i a les sessions a la Bassa des Hermanos, en lloc dels 1.200 espectadors habituals, es permetrà l'accés només de 500 per garantir la distància interpersonal entre el públic. A més, en lloc dels 500 sopars cuinats cada nit en directe per famílies de les comunitats asiàtiques de la zona, es vendran només 150 àpats preparats en restaurants –per donar suport a la restauració local– i servits en paquets individuals en envasos biodegradables. Les actuacions en viu, per cert, també seran en versió antiviral: arts marcials sense cos a cos, danses de Bollywood amb separació entre els ballarins... Espectacles profilàctics per a l'era covid.

La programació, esclar, també s'ha hagut d'ajustar i ha perdut alguns títols, però el director del festival, Quim Crusellas, assegura que així i tot tenen “un dels cartells més potents dels últims anys”, amb una selecció “molt completa" que combina "els gèneres populars que tant ens agraden i pel·lícules més petites i autorals amb molta presència femenina en la direcció”. La inauguració deixa ben clara la predilecció del festival pel cinema d'acció: Enter the fat dragon, una versió molt lliure del film homònim del 1978 que parodiava el cinema d'arts marcials i la figura de Bruce Lee i que també serà projectat en una versió restaurada en 4K (“Veure-la en la pantalla de 14 metres del Cinema Vigatà serà com un orgasme!”, esclata Crusellas). Dirigit per un dels noms més solvents del cinema d'acció de Hong Kong, Kenji Tanigaki, el film inaugural comparteix protagonista amb el de cloenda, un Donnie Yen que tancarà el festival amb Ip Man 4, quarta i definitiva entrega de la saga d'arts marcials que té la vida de Bruce Lee com a motiu argumental. Ip Man 4 arribarà a Vic un mes abans de l'estrena oficial a la plataforma Movistar.

Un samurai. 400 enemics. Un pla seqüència

Un dels plats forts del festival serà Crazy Samurai Musashi, una pel·lícula de samurais amb un pla seqüència de 77 minuts en què el guerrer Miyamoto Musashi s'enfronta a 400 enemics i els va despatxant un rere l'altre. La pel·lícula s'estrenarà mundialment a Vic, una circumstància que és fruit de la revolució que la pandèmia ha provocat en els calendaris d'estrenes de tot el món. “Els distribuïdors podrien haver-la retirat, però han mantingut la relació amb el festival perquè el veuen com una bona plataforma de promoció”, explica Crusellas, que recomana especialment dues pel·lícules del programa. Songchiriya és una mena de western indi sobre una travessia pel desert per salvar una noia que ha estat violada. Al director del festival li recorda el cinema de Sam Peckinpah però amb un “element social i polític” molt important. “Quan la gent sent cinema indi sempre pensa en Bollywood o en cinema d'autor a l'estil de Satyajit Ray, però és una cinematografia molt diversa i el western un gènere amb una gran tradició a l'Índia”, diu Crusellas. L'altre títol que destaca és Tunguska Butterfly, el comiat com a actriu de la japonesa Asami, que havia de rebre el premi honorífic d'aquesta edició del festival. Amb 150 pel·lícules en el currículum –la majoria d'acció–, la intèrpret de 34 anys es retira del cinema amb una història feminista de redempció que sobre l'amistat entre una nena i una assassina a sou.