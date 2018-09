Només el 10% dels artistes de circ es dediquen exclusivament a l'exhibició dels seus espectacles

Només un 10% dels artistes de circ han declarat treballar únicament en l'exhibició dels seus espectacles. Segons la sisena Enquesta de Companyies de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya del 2017, un 78% dels artistes imparteixen tallers i formacions per poder assegurar-se prou ingressos econòmics. Els resultats també estableixen que un 16% treballen en l'organització de festivals i un 21% en altres arts, mentre que el 35% necessiten treballar en feines no relacionades amb les arts escèniques. Un total de 37 companyies han respost l'enquesta, que es duu a terme un cop l'any.

Entre les problemàtiques més importants, les companyies destaquen "l'excessiva burocratització en els tràmits" i també "la precarietat laboral del món del circ", a més de "la retallada en catxets". Un altre dels problemes amb què es troben és la falta de circuït per actuar. La suma de les facturacions de totes les companyies que han respost l'enquesta és d'1,4 milions d'euros amb un increment del 7,6% respecte a l'any passat. El catxet mitjà és de 1.600 euros i la facturació mitjana per treballador és de 14.000 euros.

Pallassos i aeris, amb més seguidors

L'enquesta també determina que un 37% de les companyies facturen a través d'una estructura que no és la pròpia i només un 18% dels artistes són autònoms. Pel que fa al personal, un 43% de les companyies disposen de personal tècnic i un 30% de gestió. El 58% de les companyies contracten disseny de llum i so extern i un 55% paguen a alguna persona per a la distribució dels espectacles. Segons l'enquesta, les disciplines amb més seguidors són els pallassos i els aeris, seguits dels malabars, els equilibris i l'acrobàcia. A més, és un sector força masculinitzat: el 60% dels membres de les companyies són homes.

En més d'un 50%, les representacions d'espectacles de circ es duen a terme a Catalunya, mentre que un 12% es fan a l'estat espanyol i un 36% a l'estranger. Respecte a la utilitat de les fires d’arts escèniques, més d’un 65% de les companyies no van aconseguir cap contracte després d’haver-hi estat presents i només un 9% van aconseguir més de tres contractacions. La Fira Trapezi, dedicada exclusivament al circ, va ser la més efectiva, seguit de Fira Tàrrega.