El cinema d'animació omple el Macba i l'Arts Santa Mònica amb el festival Nonstop

Poc després que Lleida celebrés l 'Animac, el cinema d'animació fa parada a Barcelona al festival Nonstop, que aquest any celebra el desè aniversari. El Macba i l'Arts Santa Mònica projectaran a partir de dijous i fins al 31 de març més de 20 pel·lícules per a tots els públics. Al cartell destaquen la 'première' del film infantil suec ' Gordon i Paddy', de Linda Hambäck, doblat al català; una projecció especial d'una sèrie de 20 curts titulada 'Portraits de Voyages' –que es complementarà amb una xerrada del director, Bastien Dubois–, i l'estrena de 'Virus tropical', un multipremiat llargmetratge del colombià Sebastián Caicedo amb il·lustracions de la historietista Paola Gaviria que retrata l'adolescència d'un noia de la ciutat de Cali.

El Nonstop reserva un espai al sector professional amb activitats com dues 'masterclass' sobre el procés de producció audiovisual de la mà de dos caps de producció: una de Laia Alomar, que aprofundirà en com ha sigut la seva feina en grans projectes com 'Avatar' o 'Un monstre em ve a veure', i una altra sobre el 'making-of' del film 'Black is Beltza', a càrrec de Beñat Beitia, acompanyat del dissenyador de personatges, Josep Homs, que explicaran la seva experiència en la creació del film.