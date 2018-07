Norma Comics guanya el premi Will Eisner Spirit of Comics Award

La botiga Norma Comics, situada al passeig Sant Joan de Barcelona, ha sigut reconeguda amb el premi Will Eisner Spirit of Comics Award. El guardó, que situa la botiga com la millor llibreria especialitzada en el gènere, recau habitualment en establiments nord-americans. Aquesta és la segona vegada que l'aconsegueix un establiment espanyol: el 2012 el va guanyar l'Akira Comics de Madrid. El jurat ha valorat aspectes com la diversitat dels productes, el suport a la divulgació cultural, la inversió en innovació i la col·laboració en accions socials.

"Estem molt sorpresos, perquè era el primer any que ens presentàvem al premi i no comptàvem que el guanyaríem", explica el director de Norma Comics, Oscar Valiente. La llibreria ha rebut el reconeixement com "un indicador" que els mostra que són "en el bon camí" i "una empenta per continuar", diu Valiente. De cara als pròxims mesos, la llibreria prepara una reforma per créixer en dimensions i incrementar l'espai dedicat a la venda online, com també un sistema de fidelització de clients. "Sempre estem fent canvis, però creiem que això és bo. El dia que deixem de canviar, la llibreria no serà ella mateixa", assegura el director. Fundada el 1983 per Rafa Martínez, la llibreria té més de 1.000 metres quadrats dedicats al món del còmic i la cultura popular.

Norma Comics també ha aconseguit part d'un premi Eisner, el de millor disseny de publicació, amb l'edició nord-americana d''Akira'. En aquesta edició dels guardons, vuit artistes espanyols estaven nominats als premis, però cap d'ells ha guanyat. La gran triomfadora dels Eisner, que s'entreguen durant la Comic-Con de San Diego, ha sigut Emil Ferris, autora de 'Lo que más me gustan son los monstruos'. Ferris s'ha endut l'Eisner a millor àlbum gràfic, millor guionista o dibuixant i millor colorista. Els premis també han reconegut Marjorie Liu i Sana Takeda per la sèrie 'Monstress' i Tillie Walden per 'Spinning', entre d'altres.