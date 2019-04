Lluís Dilmé, arquitecte: "Notre-Dame s'ha de reconstruir tal com era en el moment en què es va cremar "

La catedral de Notre-Dame de París, devastada ahir dilluns per les flames, "s'ha de reconstruir com era en el moment en què es va cremar", segons l'arquitecte Lluís Dilmé, que va participar en la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu de Barcelona després de l'incendi que el va destruir el 1994.

Lluís Dilmé, que és expert en reconstrucció del patrimoni, ha explicat a Efe que la "força d'un edifici tan emblemàtic com Notre-Dame és enorme", fins al punt de considerar que "la imatge de París és Notre-Dame", de manera que la imatge externa" ha de ser la mateixa que la gent recorda d'abans de l'incendi". Notre-Dame "s'ha perdut físicament, però no del tot perquè la memòria ens la recorda com era, i així l'hem de preservar", ha assegurat l'arquitecte. "A primer cop d'ull, la imatge exterior és tan potent que ha de ser la mateixa", subratlla Dilmé, que ha afegeix que "ara es pot obrir un debat apassionant sobre l'oportunitat de dur a terme intervencions de reconstrucció més contemporànies, sempre molt pensades i raonades". Davant d'aquesta possibilitat, Dilmé afirma que la reconstrucció d'"alguns elements interiors es pot resoldre amb arquitectura contemporània" i que s'hi ha de recordar el "drama que comporta la desaparició en poques hores d'un edifici tan emblemàtic, que va ser el que va passar amb el Liceu". L'arquitecte recorda que, en el cas del Liceu, "vam mantenir la gran sala com era" perquè "estava en la memòria del públic", però en la reconstrucció i l'ampliació es "va buscar un equilibri entre la història i les necessitats i les potencialitats de l'òpera moderna", ha matisat.

En el cas de Notre-Dame, "la memòria és tot l'edifici", de manera que la reconstrucció ha de ser fidel a l'edifici que hi havia en el moment del col·lapse. Utilitzar elements d'arquitectura moderna per reconstruir-la "ha de ser fruit d'un estudi profund, no a l'exterior i sempre amb una utilització subtil", segons Lluís Dilmé.