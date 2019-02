Una finca al Montseny es convertirà en una nova residència de creadors

Una masia "infrautilitzada" al Parc Natural del Montseny propietat de la Diputació de Barcelona es reconvertirà en un espai de creació artística. La finca, anomenada El Vilar i pensada com a residència dels presidents de la Diputació però que es feia servir per a reunions, podrà acollir una residència creativa d'artistes, per la qual cosa es crearà un protocol per regular-ne l'accés, han explicat en declaracions als mitjans la consellera de Cultura, Laura Borràs, i el president de la Diputació, Marc Castells.

Una comissió definirà els usos del nou espai, han explicat, i han destacat que aquest projecte permet tant conservar el patrimoni com promoure la cultura, i que ja compta amb la voluntat de les institucions, els recursos econòmics i l'espai necessari, perquè la finca es troba en perfecte estat i no necessita cap rehabilitació.

Un projecte sense calendari

No han fixat un calendari, però han confiat que el projecte s'engegui aviat, per la qual cosa abans s'establiran protocols i es definiran els usos, que inclouran la literatura, perquè és un àmbit en què el govern català i la Diputació ja treballen conjuntament, segons ha dit Borràs. Castells ha descrit a la consellera de Cultura com la "consellera de les tres 'L': literatura, llengua i lectura".

La Diputació va comprar El Vilar el 1929 perquè acollís la seu del llavors recentment creat Patronat de Muntanya del Montseny –va pagar 125.000 pessetes durant el mandat de Josep Maria Milà–, però no es va rehabilitar fins a la dècada del 1970, i a partir de llavors es va fer servir com a residència d'estiu dels presidents de la Diputació, encara que no s'usa com a tal des de fa anys.

La finca, situada a Fogars de Montclús i amb 148.000 metres quadrats, va ser usada per última vegada com a residència de vacances pel president en el mandat de Manuel Royes –president entre el 1987 i el 2003–, encara que presidents posteriors l'han usat puntualment, també per celebrar reunions. Consta de dos edificis –un destinat a l'ús professional, amb dues sales de reunions, i un altre com a habitatge–, i originalment era una masia del segle XVII en la qual es van fer importants obres de rehabilitació entre el 1967 i el 1973, mentre que les últimes reformes es van fer durant la presidència de Celestino Corbacho, entre el 2004 i el 2008.

Residència temporal dels presidents de la Diputació

Des que van acabar les obres del 1973 la van fer servir com a residència temporal de descans els presidents de la Diputació Joan Antoni Samaranch, Josep Tarradellas, Antoni Dalmau i Manuel Royes, i també s'hi va allotjar l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i es van celebrar reunions preparatòries dels Jocs Olímpics i de caràcter polític.

Entre el 1972 i el 2002, una família de masovers va viure a la masia –que té tres habitacions, saló, menjador, cuina i espai per a cuidadors–, que es va fer càrrec de l'espai fins a la seva jubilació i, des de llavors, un vigilant de la Diputació visita l'equipament diàriament per controlar l'estat de la finca i que no hi entri ningú.

Una visita a can Patxot

Castells i Borràs han visitat després la Masia Mariona –també coneguda com Can Patxot–, que va ser construïda entre el 1926 i el 1931 a Mosqueroles i donada a la Diputació el 2005 pel net del mecenes Rafael Patxot, Rafael Carreras Patxot, amb la condició que fos destinada a ús públic i cultural. La masia rehabilitada es va inaugurar el 2009, amb un espai museístic a la planta baixa –anomenat Univers Patxot– i amb una sala polivalent, una biblioteca i un equipament audiovisual, dins de la seu administrativa del Parc Natural del Montseny, a la primera i segona planta.