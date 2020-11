La novel·la de Núria Cadenes sobre el crim de Guillem Agulló, amb l'ARA

260x366 'Guillem', de Núria Cadenes 'Guillem', de Núria Cadenes

Guillem és la novel·la amb què la periodista i escriptora barcelonina Núria Cadenes recupera la investigació policial i el judici per l’assassinat del jove independentista i antifeixista valencià Guillem Agulló l’11 d’abril del 1993. Tenia divuit anys. El cas va sotragar i marcar una generació sencera de joves i Guillem Agulló ha esdevingut un símbol de llibertat. L'ARA ofereix la novel·la, que ha rebut elogis de la crítica i està nominada al premi de millor novel·la de l'any per Òmnium. Es podrà trobar al quiosc amb el diari del 21 al 27 de novembre per 17.90 euros.

Guillem (Amsterdam) és una novel·la documental que "intenta exposar els fets tan fidelment com es pot sense fer un reportatge periodístic, sinó literatura". S'exposa la impunitat de l'extrema dreta a València, sota la protecció de les forces policials i del sistema judicial, el paper de la premsa local, les irregularitats de la instrucció, l'assetjament a la família del noi, les pintades als carrers de “ Guillem, jódete”, què deia el sumari del cas i què recorden els testimonis.

Com pots aconseguir la promoció?

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó* situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda (del 21 al 27 de novembre). (*) Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.