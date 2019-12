L'Orquestra Barroca de Barcelona recupera la primera òpera que es va fer a la ciutat

L'Orquestra Barroca de Barcelona (OBB) engegarà la seva temporada de consolidació aquest divendres 20 de desembre a la catedral de Sant Feliu de Llobregat amb el Gloria de Vivaldi, que a més ofereix un altre al·licient. Es tracta de l'actuació de Guillem Gironès, un jove violoncel·lista de 12 anys, fill de dos músics de la formació, que interpretarà el Concert per a violoncel en La menor de Vivaldi. "És un noi que s'està preparant per entrar al conservatori de Lió i del qual sentirem molt a parlar", va dir Adolf Gassol, director artístic de l'OBB.

Un altre dels plats forts d'aquesta temporada, en què l'orquestra renova les residències musicals a Martorelles, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, és el concert L'òpera a la Barcelona del segle XVIII, el diumenge 17 de maig del 2020 a l'Auditori de La Pedrera. El jove contratenor Víctor Jiménez és l'impulsor d'aquest projecte de recuperació del patrimoni musicològic barceloní relacionat amb la cort de l'arxiduc Carles de la casa d'Habsburg, a principis del segle XVIII. És en aquest període que l' opera seria italiana arriba a Barcelona, en plena Guerra de Successió. Jiménez ha investigat en els arxius que es conserven a Viena d'aquest període i ha trobat tresors com ara el segon acte de l'òpera Zenobia in Palmira, que, segons el cantant, va ser la primera que es va representar a la capital catalana. "A la primera part del concert podrem descobrir aquesta partitura, i a la segona altres joies que no es coneixen, com ara la primera versió d' Orfeo ed Euridice de Gluck".

Dins el cicle NovAria al Palau de la Música, l'OBB, integrada per 14 músics, abordarà set concerts al voltant de Vivaldi, com ara Les quatre estacions. Gassol dirigirà diversos d'aquests concerts al Palau com a director del cor Novaria Artists, i Gilles Colliars, que forma part de la formació des del 2014, estarà al capdavant de l'orquestra en la resta de concerts. El lema d'aquesta temporada és "L'OBB, on els orígens vibren". Gassol explica: "Tenim dues orquestres professionals, l'OBC i l'Orquestra del Liceu, que estan pagades per les institucions, i la resta no tenim una seu fixa, però a Europa el 90% de les orquestres són de producció privada i amb subvencions estatals, cosa que fa que la qualitat pugi perquè per tenir públic han de fer-ho bé". El director artístic reivindica l'especificitat de l'OBB, una orquestra especialitzada en repertori de música antiga i que treballa amb instruments d'època, arcs barrocs, corda de budell, i segueix criteris historiogràfics. "Molta gent escolta orquestres que tant toquen repertori romàntic com música antiga i, esclar, el resultat és molt diferent; caldria ensenyar al públic com ha d'escoltar certes obres".