Camera Musicae oferirà en 'streaming' els seus concerts al Palau de la Música

Adaptar-se al dia a dia de la realitat pandèmica és fonamental perquè les propostes culturals no perdin pistonada. Això ho entén l' Orquestra Simfònica Camera Musicae, que posa en marxa l'OCM Digital Hall, una plataforma digital que permetrà veure i escoltar els concerts de la seva temporada simfònica al Palau de la Música Catalana en streaming. El llançament de la nova eina coincideix amb la celebració del 15è aniversari de la creació de l'orquestra, nascuda el 2005 a Tarragona, i s'impulsa en temps de pandèmia per acostar els millors repertoris simfònics a qualsevol indret del món, amb tecnologia de càmeres de cinema i so d'alta qualitat. La plataforma s'estrenarà el 26 de setembre amb un concert benèfic a favor de Save The Children, amb la Novena de Beethoven dirigida per Tomàs Grau, que es va fer el 21 de setembre.

Els concerts a la plataforma tenen un preu de 6,99 euros, amb l’opció de comprar-ne tres per 17,99 euros i abonar-se a tota la temporada en línia per 49,99 euros. Els dos primers concerts, la Novena de Beethoven i el concert commemoratiu del Centenari de l'Orquestra Pau Casals (enregistrat a l'estiu), tindran un preu promocional de 4,99 euros.