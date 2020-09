L'OSV homenatja els sanitaris en la inauguració del 25è cicle Simfònics al Palau

A ca l'OSV ( Orquestra Simfònica del Vallès) estan de celebració: festegen 25 anys del cicle Simfònics al Palau, a l'origen del qual precisament hi ha l'actual director del Palau de la Música, Joan Oller. Consideren que en aquest quart de segle s'han acomplert els tres objectius inicials del cicle: difondre la música simfònica, innovar en els plantejaments per "sorprendre el públic", i assegurar una font d’ingressos a una orquestra que s'autofinancia en un 70%.

El concert inaugural, dissabte 26 de setembre, orbita al voltant del monumental Carmina Burana, que dirigirà el titular Xavier Puig. A més, s'ha inclòs una peça a cappella de Morten Lauridsen, O Nata Lux, interpretada pel Cor jove de l’Orfeó Català com a homenatge a les persones que estan combatent la pandèmia des de la primera línia. "El Carmina Burana és un plany, una queixa per la mala sort, però també parla de la primavera, la taverna, la festa, l’amor", opina Puig. Es farà una doble sessió d'aquest concert (18.30 h i 21.30 h), amb el 50% d'aforament de la sala per garantir la seguretat. "Aquesta doble sessió és un repte per a tots i especialment per al cor", assenyala Puig. Els cantaires duran mascareta, la qual cosa, segons el director dels cors, Esteve Navona, no afecta la sonoritat, però sí la comoditat dels intèrprets que "supleixen la incomoditat amb les ganes de cantar".

Mozart, Rimski Kórsakov, Beethoven i Mendelssohn, el 25è cicle Simfònics al Palau s'emmiralla en els grans èxits de la música clàssica seguint la voluntat de l'OSV de difondre la música simfònica entre el públic neòfit i també el melòman. En el cartell de dotze concerts sobresurt l'estrena d'una obra coral de Marc Timón, compositor convidat al Palau, sobre textos de la poetessa Irene Solà –també narradora convidada del Palau–, en què participarà el Cor de Noies de l'Orfeó Català sota la batuta de Víctor Pablo Pérez, el 6 de febrer. "Vaig començar a escriure-la quan tot va esclatar i vaig fer una aturada dràstica perquè necessito projectar i visualitzar les obres", ha explicat Timón. Ara no sap si seguir la línia del reeixit poema èpic que va estrenar fa tres anys: "Aquest és el dilema que té tot creador, entre obrir noves línies o fer el que la gent espera que facis". L'obra de Timón sonarà després d' El somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn.

L''Oda al paper de wàter'

El mateix Puig dirigirà el Festival de Valsos i Danses els dies 19 i 20 de desembre, amb un repertori enriquit amb obres de compositors catalans com ara Amadeu Vives, Felip Caparrós i Eduard Toldrà. "Volem vincular l’opereta vienesa amb la sarsuela catalana, la música que es va escriure per al paral·lel de Barcelona al segle XIX i estrenarem una Suite de valsos de Morera", explica Puig. També promet sorpreses com ara l' Oda al paper de wàter de La Trinca sobre música de Beethoven.

Pel que fa al concert estrella dedicat a la música de cinema, De pel·lícula!, el 8 de maig, és una producció que s'ha venut a altres orquestres de l'Estat, com ara la Simfònica de Madrid, Valladolid i Bilbao, i compta amb els actors dobladors Jordi Brau i Lluís Posada. Clourà la temporada el 29 de maig la Novena de Beethoven amb un Divertimento de Joan Manent, en el cinquantè aniversari de la seva mort. "En l'últim concert volem fer un acte celebrador de l'aniversari que ja anunciarem més endavant però, de fet, en aquest cicle cada concert serà una celebració", ha reblat Jordi Cos, president i director artístic de l'OSV.