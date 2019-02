Objectiu: socialitzar la música clàssica en directe

Tot just fa un any es va presentar la programació de la primera edició del Barcelona Obertura Spring Festival, que se celebrarà del 4 al 17 de març. Matthias Goerne, Iréne Theorin, Kent Nagano, Daniil Trifonov i el Rias Kammerchor són alguns del noms destacats d’aquest festival impulsat per Barcelona Global, el Liceu, L’Auditori, el Palau de la Música i la promotora Ibercamera. Aleshores també es va avançar que hi hauria una programació paral·lela en diferents llocs de Barcelona, però faltava concretar-la i, per tant, no hi havia prou arguments per valorar-ne la magnitud. Fins ahir.

La idea de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub), aleshores amb el socialista Jaume Collboni al capdavant, era implicar el festival en una programació paral·lela que contribuís a escampar la música clàssica per la ciutat, a socialitzar-la. A canvi, l’Ajuntament aportaria 300.000 euros provinents de la taxa turística, 239.000 dels quals corresponen al pressupost d’aquesta programació paral·lela batejada amb el nom d’Obertura City+: 33 concerts, del 5 al 17 de març, repartits entre els deu districtes i en espais com ara el MNAC, el Centre Cívic Zona Nord de Ciutat Meridiana, la Casa Batlló, Can Framis, la Fabra i Coats, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i el Casinet d’Hostafrancs, entre d’altres. El model s’assembla a les relacions que l’Ajuntament ha establert amb altres festivals com el Primavera Sound, que també ofereix concerts gratuïts a la ciutat.

Finança la taxa turística

Tal com diu el comissionat de Cultura, Joan Subirats, es tracta de “saber redistribuir l’èxit” d’iniciatives com el Barcelona Obertura Spring Festival i que “transcendeixi” les institucions on es fa. El propòsit és que “el batec del festival no se senti només a les tres cases [Liceu, L’Auditori i Palau de la Música] sinó a tot arreu, perquè tan important és el que es fa a les tres cases com a la resta de la ciutat”, explica Subirats, inserint el discurs en el relat sobre el retorn social i la “democratització de la cultura”. “El festival havia de tenir un retorn social, sortir de les institucions”, diu el director de L’Auditori, Robert Brufau. Per a Subirats també és destacable que l’aportació econòmica municipal no surti dels pressupostos de Cultura sinó de la taxa turística, “que l’èxit turístic de la ciutat sigui compartit”.

Tant l’Icub com la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el ministeri de Cultura participen en l’economia del Barcelona Obertura Spring Festival aportant diners als pressuspostos generals del Liceu, el Palau de la Música i L’Auditori. Tanmateix, l’Ajuntament hi fa una aportació addicional, els 300.000 euros, que ja des del principi, i com recorda Subirats, estava “condicionada” a l’existència d’una “articulació entre els visitants famosos [els artistes internacionals] i el talent jove local”.

A partir d’aquesta premissa, la programació de l’Obertura City+ s’ha organitzat combinant “artistes joves, cossos estables de les tres institucions musicals i els nou estudiants de superior seleccionats en una convocatòria oberta”, explica el director artístic del festival, Víctor Medem. Per exemple, els cors de l’Orfeó Català participaran en tres concerts d’Obertura City+, incloent-hi el que el Cor Jove i el Cor Juvenil Clavé XXIcompartiran a Ciutat Meridiana amb el Cor i Orquestra del projecte social Vozes, i en què interpretaran obres de Mozart, Holst i Morricone. També hi haurà concerts de formacions de cambra sorgides de l’OBC i músics que han passat pel Festival Emergents de L’Auditori, com el Cosmos Quartet i el Kebyart Ensemble, entre d’altres. I el Cor de Dones del Gran Teatre del Liceu farà un concert de cors operístics wagnerians. Tot plegat, d’acord amb un equilibri estètic i el compromís amb el talent jove.

Un festival internacional per “ampliar la base”

El Barcelona Obertura Spring Festival neix amb un propòsit clar: “donar projecció internacional a la programació musical de Barcelona”. Així ho va recordar ahir el seu director, Víctor Medem. Per a la primera edició, que se celebrarà del 4 al 17 de març, es va tancar un cartell amb disset concerts que majoritàriament era la suma de les programacions previstes per L’Auditori, el Palau de la Música, el Liceu i la promotora Ibercamera. De fet, cadascuna de les tres institucions aporta 20.000 euros al funcionament ordinari de l’oficina del festival.

A la llarga, però, la voluntat de l’Spring Festival, que té un pressupost d’1,7 milions d’euros (més els 239.000 de la programació paral·lela de l’Obertura City+), és bastir un cartell diferenciat d’altres propostes europees, o si més no amb una línia artística més definida i amb un horitzó: arribar a tenir una oferta d’estrenes i projectes que mobilitzin els melòmans internacionals. “Hi estem treballant”, diu Víctor García de Gomar, director artístic adjunt del Palau de la Música i a partir del setembre al capdavant de la direcció artística del Liceu. De moment, pas a pas. El primer ha sigut explicar a fora què serà el festival. “Hem destinat 39.000 euros a una campanya internacional”, diu Medem. Però també és important mirar cap a la ciutat, que sigui “un festival de ciutat”.

“Part del festival és subratllar el que fem a Barcelona, que és un centre musical molt important però sembla que no ens ho creiem”, diu la directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann. Tanmateix, per projectar-se a l’exterior és fonamental saber projectar-se a casa i aconseguir que, com diu Medem, “durant dues setmanes de l’any la música clàssica sigui la gran protagonista a la ciutat” i que interpel·li “un públic no només melòman, sinó més ampli”. És a dir, cal ampliar la base aquí, que la ciutat s’ho cregui.