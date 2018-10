Obre la capella ardent de Montserrat Caballé al Tanatori de les Corts

La capella ardent de Montserrat Caballé ha obert avui pocs minuts abans de les 14.00 hores al Tanatori de les Corts, encara que una hora abans ja hi havia persones que esperaven poder entrar per acomiadar-se de la cantant.

Entre els primers que han entrat al tanatori, on s'han congregat nombrosos periodistes, hi havia el fill de la soprano, Bernabé Martí, i el president del Patronat de la Fundació del Liceu, Salvador Alemany.

També hi ha anat el pare Ángel, fundador de l'ONG Mensajeros por la Paz, que s'ha desplaçat des de Madrid per acomiadar Montserrat Caballé, de qui ha dit que "no només cantava bé, sinó que era una persona molt bona i solidària, que va fer recitals per a Mensajeros por la Paz".

Una de les primeres visitants

Una de les persones que esperava a les portes del tanatori, Elisabet Casajoana, ha explicat als periodistes que avui vol donar l'"últim adeu" a Caballé, a qui va conèixer quan era petita i ha anat seguint al llarg de la seva carrera. La recorda com "una dona molt maca i amable", a la qual cal reconèixer per la seva trajectòria en el món de l'òpera.

Una de les primeres personalitats que s'esperen aquesta tarda al tanatori és el ministre de Cultura, José Guirao, i també el dirigent de Ciutadans Albert Rivera, que té previst acudir aquesta tarda a les Corts per donar el condol a la família i excusar-se perquè no podrà assistir demà al funeral. La soprano catalana va morir la matinada de dissabte a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on estava ingressada des de mitjans de setembre per una malaltia que patia des de feia temps.

Considerada una de les sopranos més importants del segle XX, de veu prodigiosa, va ser sempre diva fidel al Gran Teatre del Liceu, on es pot signar el llibre de condol dedicat a Caballé des d'ahir a la tarda. Allà va iniciar el seu 'regnat' el 1962 amb 'Arabella', encara que les seves interpretacions s'han pogut sentir durant anys en els principals escenaris de tot el món.