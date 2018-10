Obren un Change.org per demanar d'enterrar Franco a la Sagrada Família

Una petició anònima, d'un àlies anomenat Hannibal Smith (personatge de la sèries 'El Equipo A'), ha aparegut a Change.org demanant que s'enterri Franco a la Sagrada Família. Després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés que s'exhumaria el cadàver del dictador, les idees sobre on es poden traslladar les restes es multipliquen.

Seguint l'amenaça que ha fet la família al govern de Sánchez, al qual ha anunciat que voldrà honors militars i que sigui enterrat a la cèntrica catedral de l'Almudena de Madrid, ara s'ha obert un compte per enterrar Franco a Barcelona. "En agraïment a Catalunya, la resta d'Espanya cedeix el cos de Franco perquè sigui enterrat a la Sagrada Família", diu la petició. La possibilitat que tingui algun efecte pràctic és nul·la, perquè caldria com a mínim nom i cognoms i DNI dels inscrits o la firma digital, però el nombre de signants puja com l'escuma des de la mitjanit de dijous, quan es va obrir. Aviat s'arribarà als 150.000 signants.

L'exhumació de Franco està pendent de com gestionar les restes i el mausoleu del dictador, perquè ja s'ha reformat la llei de memòria històrica per poder fer efectiu aquest trasllat després de 43 anys de democràcia.