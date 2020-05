Joan Fontcuberta, Òmnium i el Festival Cruïlla impulsen el fotomosaic 'Mirades des del confinament'

"Què has fet durant el confinament?". Aquesta és la pregunta que posa en marxa el projecte Mirades des del confinament, una gran obra d'homenatge a la solidaritat col·lectiva pel covid-19 impulsada per Òmnium Cultural, el Festival Cruïlla i l'artista Joan Fontcuberta. L'obra es crearà amb millers de fotografies del confinament fetes pels ciutadans i recollides des d'aquest dilluns i fins al 19 de maig a la web miradesdesdelconfinament.cat. Un dels precedents formals és el fotomosaic El món neix en cada besada que Fontcuberta va fer el 2014 a la plaça Isidre Nonell de Barcelona.

L'objectiu de Mirades des del confinament és que cadascú expressi, a través de tantes imatges com vulgui, què ha representat el confinament, ja sigui des de la quotidianitat de casa o des de la feina imprescindible de tots aquells sectors que han format part de la cadena de serveis essencials. A partir dels milers de mirades confinades que es recullin, Fontcuberta aplicarà la seva perspectiva artística per acabar construint una gran obra d'homenatge a l'esforç col·lectiu. "S'hi val tot: la idea és poder compartir, des d'aquelles estones que estem preocupats fins a aquells petits esclats de creativitat domèstica", ha explicat Fontcuberta. I amb el conjunt de totes les fotografies farà un mural monumental que quedi "en el futur com a testimoni i homenatge d'aquesta gran experiència de solidaritat col·lectiva".

Mirades des del confinament busca explicar, a través de milers de fotografies del confinament, com la societat civil s'autoorganitza i dona el millor de si mateixa per aturar la greu crisi sanitària, però també social, que es deriva de la pandèmia. La imatge final de l'obra serà una incògnita fins a l'últim moment.

"Amb el compromís de Joan Fontcuberta fem perdurar la lluita per la vida digna mitjançant la cultura i l'empoderament. Cultura valenta que ens reafirma en la força del poder col·lectiu sense deixar-nos ningú pel camí", ha afirmat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat des de fa 938 nits. També el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha destacat la capacitat de la ciutadania per superar les dificultats: "Aquest confinament ha canviat la nostra vida quotidiana. Hem vist els balcons plens de vida; hem descobert altres maneres d'estar amb la família, els amics o els veïns, i hem aplaudit el personal sanitari, els caixers de supermercat i els voluntaris, que han treballat a contrarellotge per salvar vides i no deixar ningú pel camí". Segons Mauri, tot això demostra que "la força d'un país és la seva gent".

La direcció del Cruïlla ja ha anunciat que el festival difícilment es podrà fer tal com el coneixem aquest 2020 i, en cas d'ajornament, el fotomosaic es mostraria al Cruïlla 2021. El director del festival, Jordi Herreruela, ha recordat que "Òmnium i el Cruïlla tenen en la defensa de la identitat i de la cultura catalanes un dels seus valors fonamentals". Un fet, ha dit, que totes dues entitats comparteixen amb vocació de destacar els grans artistes que contribueixen a engreixar la cultura del país. En aquest sentit, Herreruela ha assegurat que "Joan Fontcuberta és un dels artistes més importants del país i amb aquesta acció es vol reivindicar-lo i donar-lo a conèixer a aquells que encara no el coneixen".