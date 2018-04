Òmnium impulsa una marató de música i cultura en homenatge a Cuixart el dia del seu aniversari

El 22 d'abril és el 43è aniversari de Jordi Cuixart, i Òmnium Cultural ha preparat un homenatge a la seva ciutat, Santa Perpètua de Mogoda, amb una marató de música i cultura. Des de les 11 h del matí fins a les 20 h del vespre, una quarantena de músics i personalitats de l'àmbit de la cultura participaran en la jornada. Alguer Miquel (Txarango), Gossos, Gerard Quintana, Josep Thió, Cesk Freixas, Xavi Sarrià, Animal, Brams, Ítaca Band i Roba Estesa són alguns dels convidats, així com Anna Sahun, Roc Casagran, Natza Farré, Oriol de Balanzó, Mònica Terribas, Sílvia Bel i Pep Planas.

Es tracta d'una iniciativa conjunta amb l'Associació Catalana pels Drets Civils, l'entitat creada pels familiars dels presos polítics, i porta per nom 'Cultura contra la repressió'. En roda de premsa a la seu d'Òmnium, el vicepresident, Marcel Mauri, ha explicat que serà un acte "reivindicatiu" que també permetrà contribuir a la Caixa de Solidaritat. Els assistents podran col·laborar amb la fórmula de la taquilla inversa, tal com ha explicat Mauri.

"La cultura entesa com a palanca de canvi i com a antídot contra la intolerància és molt important", ha assegurat Mauri, que ha comparegut acompanyat de Pol Leiva, nebot de Cuixart, i de Gerard Quintana, representant del col·lectiu d'artistes. Mauri ha tingut un record per a Tamara Carrasco, la membre del CDR de Viladecans que declara aquest dijous a l'Audiència Nacional, i ha assegurat que cal "vèncer la por".

"És una petita bogeria"

Leiva ha explicat que la idea neix d'una "petita bogeria de la família", que ràpidament la va traslladar a Òmnium per tirar-la endavant. "Volíem emular el concert al Camp Nou per la Muriel i el de Wembley per Nelson Mandela", ha subratllat Leiva, que ha destacat que la cultura és "l'eix transversal" de la jornada. Començarà amb una cercavila a la plaça de la Vila amb membres de la cultura popular de Santa Perpètua i després tindran lloc els concerts i les actuacions de la resta d'artistes al Parc de la Ribera.

Quintana ha denunciat les " exposicions sospeses, obres de teatre perseguides, artistes intimidats i cantants condemnats" per la justícia espanyola i alguns partits polítics. S'ha referit a Ciutadans i el PP, a qui ha acusat d'"ignorar la violència de caràcter feixista" mentre assenyalen els "demòcrates" que actuen des del "pacifisme". El músic s'ha referit també al revés de la justícia alemanya a Pablo Llarena i ha criticat que aquest fet "no aturi l'atac embogit contra els drets de les persones i la llibertat d'expressió".