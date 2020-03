'Onward', la nova producció de Pixar, i quatre crítiques més

'Onward'

La nova producció de Pixar reivindica la màgia i l'aventura (amb moderació, això sí)

L’expressió per art de màgia se sol relacionar amb tot allò que es produeix o que rebem sense un esforç previ aparent. Però a l'univers d’ Onward, habitat per criatures fantàstiques, la màgia és un coneixement perdut, una artesania el mestratge de la qual requereix dedicació i paciència, i que va ser progressivament substituïda per la pràctica comoditat de la tecnologia. Continua llegint.

'La ola verde'

Un documental que encomana la lluita de les dones argentines per despenalitzar l'avortament

Aquest film de Juan Solanas neix d'un context molt concret: les mobilitzacions feministes a l'Argentina del 2018 perquè s'aprovi la llei que regularitzi la interrupció de l'embaràs, una qüestió encara pendent a hores d'ara en aquell país. La ola verde, per tant, desprèn una clara vocació agit-prop: denuncia amb dades i testimonis la terrible situació de vulnerabilitat de les dones argentines (i de la major part de Llatinoamèrica) pel fet de no tenir garantits els drets reproductius, i convida a mobilitzar-se per canviar la legislació. Continua llegint.

'Harriet: en busca de la libertad'

'Biopic' convencional sobre un personatge fascinant

És indubtable que la història de Harriet Tubman, nascuda com a esclava amb el nom d’Araminta Ross, mereixia ser explicada. És frustrant, per tant, la indolència amb què s'ha narrat en aquest convencional biopic. Tubman va ser una col·laboradora del Ferrocarril Subterrani, la xarxa clandestina que, als Estats Units del segle XIX, ajudava els esclaus a fugir als estats abolicionistes del Nord. Continua llegint.

'La camarista'

Autoexplotació laboral amb rostre de dona

Inspirada en l’obra L’Hotel (1981) de Sophie Calle i influïda per la peça seminal de Chantal Akerman Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), la mexicana Lila Avilés debuta en el llargmetratge amb La camarista i ho fa amb bona nota. I no només per les referències canòniques amb què treballa, sinó també per la frontalitat d’una obra que ens torna a recordar que l’explotació laboral i l’alineació social tenen rostre de dona. Continua llegint.

'Bloodshot'

Ciència-ficció de poca volada amb un Vin Diesel a mig gas i sense fúria

En un dels moments clau de Bloodshot, el personatge interpretat per Vin Diesel, un soldat retornat de la mort amb la sang substituïda per nanobots, afirma categòricament que "la vida és no saber el que vindrà". Aquesta dita, que podríem trobar en una tassa de ceràmica de Mr. Wonderful, no només grinyola en la pel·lícula, sinó que també és l'antítesi del que ofereix aquesta adaptació trillada i sense sorpreses del superheroi de l'editorial de còmics Valiant. Continua llegint.