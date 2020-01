Òpera de Cambra prepara un festival Rossini amb Focus

La presentació de la sisena temporada d’ Òpera de Cambra de Barcelona, que se celebrarà del 7 de febrer al 10 de maig al Teatre de Sarrià, a Barcelona, va servir també per anunciar un Festival Rossini al Teatre Romea, que comptarà amb la col·laboració del Grup Focus. “Seran quinze dies al juny”, diu Assunto Nese, codirector musical d’Òpera de Cambra, un cicle organitzat pels Amics de l’Òpera de Sarrià i l’acadèmia Concertante Barcelona, d’on surten molts dels cantants que hi participen. Nese no dona més detalls del festival, però diu que servirà per obrir el fossat del Teatre Romea per a l’orquestra i que tindrà col·laboracions “internacionals i estatals”.

Pel que fa a la programació al Teatre de Sarrià, aquesta temporada s’hi representaran tres títols. Els dies 7, 8 i 9 de febrer hi haurà funcions de Le cantatrici villane, de Fioravanti, amb direcció escènica de Constantin Juri, que debutarà a Barcelona als 96 anys. També hi haurà tres funcions (27, 28 i 29 de març) de La ópera de cuatro notas, de Tom Johnson, amb posada en escena de Paco Mir. La temporada es tancarà el 9 i el 10 de maig amb L’occasione fa il ladro, una farsa de Rossini que ja es va fer en la primera temporada. “Però aquella vegada va ser amb quartet i piano i ara serà amb orquestra i una escenografia feta per estudiants de l’Escola Elisava”, diu Nese. L’occasione fa il ladro, amb direcció escènica d’Anna Ponces, també es representarà a Sitges i Manresa.

Aquest any, a més, s’inicia una col·laboració amb la facultat de Belles Arts de la UB, ja que alumnes d’aquest centre han fet l’escenografia de Le cantatrici villane.