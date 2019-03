Oques Grasses atreu 8.000 persones a la inauguració del Festival Strenes de Girona

Els osonencs Oques Grasses han inaugurat aquest dissabte a la tarda el Festival Strenes de Girona en el tradicional concert des de la teulada de l'Oficina de Turisme de la ciutat. Unes 8.000 persones, segons l'organització, han acudit a la cita per escoltar les cançons del nou disc 'Fans del sol', publicat el mes de febrer passat després d'un any i mig sense actuar.

Durant el concert, que ha durat una hora i mitja, s'han escoltat temes del nou disc com 'Brancals', 'Sta guai' o 'Torno a ser jo', cançó que ha estat molt corejada pel públic.

El festival inaugura des de 2015 els seus edicions amb un concert a la terrassa de l'Oficina de Turisme del Pont de Pedra de Girona. Grups com Sopa de Cabra, Love of Lesbian o Txarango han estat els protagonistes del concert en altres ocasions, després que l'any passat s'anul·lés per l'empresonament dels líders independentistes. El vocalista d'Oques Grasses, Josep Montero, explica que el gironí "és un escenari especial" i s'ha mostrat "satisfet" per poder donar el tret de sortida a la setena edició d'Strenes. El director del festival, Xavi Pascual, diu que el concert ha de servir també com a "altaveu" per denunciar la situació política que viu Catalunya.

L'edició de Strenes d'aquest any començarà divendres que ve 5 d'abril i comptarà amb artistes com Alfred Garcia, Noa, Eagle-EyeCherry, Lax'n'Busto, Macaco, Companyia Elèctrica Dharma, Andrea Motis, Xarim Aresté o L'últim indi.