Oques Grasses, Itaca Band, La-33, Buhos, Joan Dausà i la Dharma actuaran al Clownia

El Clownia, el festival de Sant Joan de les Abadesses que organitzen Txarango, celebrarà del 27 al 30 de juny la seva sisena edició amb artistes com Oques Grasses, Buhos, Itaca Band, Joan Dausà i la Companyia Elèctrica Dharma, entre molts d'altres. El plat fort d'aquesta edició, tanmateix, serà l'orquestra colombiana de salsa La-33, influència reconeguda dels mateixos Txarango.

Al cartell del Clownia no hi faltaran bandes de música festiva com Strombers, Doctors Prats, Joan Garriga & Galactic Mariatxis i Natxo Tarrés & the Wireless, a més dels ja confirmats Tremenda Jauría, Balkan Paradise Orchestra, Mafalda, Green Valley i la cantautora Judit Nedderman. El festival manté la seva aposta pels grups emergents amb la programació d'artistes com Lildami, Pupil·les, Segonamà, Suu, Karamba o Tremendu. I la improvisació lírica es desencadenarà amb la Mostra de Glosa en Femení.

Per primera vegada, el festival programarà espectacles de circ internacionals amb el col·lectiu brasiler Circ No Ato, que barreja el llenguatge del circ amb els malabars i les acrobàcies aèries, i els kenians Mighty Jambo, que presentaran l'espectacle 'El caçador', inspirat per la cultura massai de Kènia. El circ local estarà representat per l'Associació de Circ del Ripollès, el Circ Bombeta, la pallassa Mireia Miracle, el circ social dels Giracirc i el pallasso Sabanni, que presentarà 'Amb P de Pallaso'.