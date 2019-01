Jan Cornet és un 'stripper' en el nou videoclip dels Oques Grasses

Oques Grasses publicaran el disc 'Fans del sol' (Halley Records) el 8 de febrer, i com a avançament han llançat un curtmetratge musical que aplega els videoclips de dues cançons: 'Torno a ser jo' i 'In the night'. Tots dos lliguen la història d'un 'stripper' protagonitzada per l'actor Jan Cornet.

Per tirar endavant aquesta aventura, els Oques Grasses compten amb el realitzador manresà David Victori, que ha dirigit el curtmetratge a Los Angeles. Victori va guanyar el Festival Internacional de YouTube, que apadrinen Ridley Scott i Michael Fassbender, i l'any passat va estrenar el seu primer llargmetratge, 'El pacto', protagonitzat Belen Rueda i Darío Grandinetti.

La presentació oficial del disc 'Fans del sol' serà a la Telecogresca, el 6 d’abril al Parc del Fòrum de Barcelona. Tanmateix, abans el grup osonenc actuarà a Londres (21 de febrer), Cardiff (22 de febrer), París (14 de març), Brussel·les (15 de març), Pamplona (29 de març) i Bolonya (27 d’abril).