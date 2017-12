Oriol Barri estrena el videoclip d''Els meus errors'

El cafè-teatre Voilà de Manresa és l'espai on transcorre el videoclip que il·lustra la cançó 'Els meus errors', d' Oriol Barri, en què col·labora la vocalista Paula Giberga. 'Els meus errors' forma part del disc 'Quan tot canvia' (Right Here Right Now, 2017), el segon àlbum del músic, ara més obert al pop que el disc anterior, 'Nosaltres' (Right Here Right Now, 2015).

La mort dels dos pares de l’Oriol Barri a finals de l’any 2016 i altres experiències vitals han fet que l’artista hagi necessitat fer un disc sincer, vital, despullat i sense por als errors. Un disc on Barri ha convertit la mort en vida i les dificultats en motivacions. Una reivindicació a l’art sincer sense la post-producció a la que estem acostumats en la música comercial actual. Tot allò que s’ha gravat espontàniament s’ha mantingut tal qual va aparèixer. Un disc que pot semblar trist, però tot al contrari: un disc amb molta força carregat de vida i intensitat.

Cada cançó d’aquest nou treball profunditza en un tema en concret, com ara l’amor incondicional, la unió de les persones, les expectatives, la autoestima i l’amor als errors que ens fan aprendre a cada instant, que és justament del que parla en aquest videoclip.