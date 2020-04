Oriol Mitjà: "Sense acreditació immunitària, els actes multitudinaris no es podran fer fins d'aquí un any i mig o dos"

Per poder celebrar esdeveniments grans de tipus cultural o esportiu, ha dit l'investigador Oriol Mitjà, encara queden "bastants mesos". Però quants? Segons l'epidemiòleg, dependrà de si s'acaba implementant l'acreditació immunitària [passaport no és, segons ell, una paraula correcta] en grans concentracions. "Sense acreditació immunitària, els actes multitudinaris no es podran fer fins d'aquí un any i mig o dos", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El motiu, considera l'especialista, és que en aquest tipus de concentracions –de, com a mínim, dues o tres mil persones– una persona infectada podria produir un brot i fer que la corba creixés de manera "exponencial". L'alternativa, segons Mitjà, seria no fer concerts. "Són situacions de molt alt risc que, tret que la situació estigui molt controlada o estiguem utilitzant eines molt contundents, no es poden permetre jo diria que en bastants mesos", ha insistit.

Així, l'epidemiòleg Oriol Mitjà ha defensat que s'utilitzi l'acreditació immunitària perquè només dos o tres casos positius podrien ocasionar un nou brot. Ha assegurat que és un tema que s'ha de debatre i que ja s'està estudiant en països com Alemanya o la Gran Bretanya. Ha dit que si es vol recuperar el turisme, per exemple, s'haurà de demanar l'acreditació als aeroports i que si es donen casos positius se'ls haurà d'aplicar la quarantena.

Proves de manera massiva

A més curt termini, en la mateixa entrevista, Oriol Mitjà també ha afirmat que si no volem continuar confinats són prioritàries dues mesures, que s'han de prendre de manera immediata. Una és mantenir el distanciament social i l'altra és fer proves PCR de manera massiva. L'investigador diu que s'haurien de fer 1,5 milions de proves en els pròxims quatre mesos. L'especialista calcula que se n'haurien de fer 400.000 al mes. El polèmic passaport immunològic, segons Mitjà, és, en el present escenari, secundari.

De fet, Budó va assegurar ahir dimarts que en el document definitiu del doctor Oriol Mitjà ( llegiu-lo aquí ) entregat aquest dimarts al consell executiu, el passaport immunitari només és una opció i que n'hi ha d'altres.