L’Orquestra de Cadaqués torna als orígens per celebrar els 30 anys

“Col·laborar amb l’Orquestra de Cadaqués sempre m’ha fet molt feliç. Tenen un punt de perill incontrolat, de foc incontrolat, molt llatí, que és precisament el que m’agrada d’ells”, va dir el 2016 el desaparegut director d’orquestra britànic Neville Marriner en la seva última gira amb l’orquestra del petit poble empordanès. Un foc que es va encendre l’estiu del 1988, quan un grup de joves músics, molts provinents de la Joven Orquesta Nacional, va decidir fundar una nova formació: “Volíem fer un projecte junts per no separar-nos, amb gent molt jove provinent d’arreu del món. A més, l’orquestra donava una nova dimensió al Festival de Música de Cadaqués”, explica el clarinetista i un dels fundadors de l’orquestra, Joan Enric Lluna, que actualment la dirigeix. “Hi havia molta il·lusió i molta energia, i continua amb el mateix esperit”, destaca Lluna. Demà i dimecres dirigirà l’orquestra en la celebració del seu 30è aniversari, i ho farà amb un programa idèntic al del seu primer dia: El amor brujo, de Manuel de Falla; Vistes al mar,del compositor català Eduard Toldrà, i Simfonia núm. 40 en sol menor, K.550, de W.A. Mozart. El 15 d’agost l’escenari serà la platja de Sa Conca, dins el Festival Internacional de Cadaqués, i el 16 d’agost el concert es farà al Palau de la Música Catalana, dins el cicle BCN Clàssics.

La cantaora Mayte Martín serà l’encarregada de posar la veu a una de les grans obres de Manuel de Falla. Martín ja va interpretar El amor brujo amb l’Orquestra de Cadaqués quan tenia 30 anys: “Ha canviat el color de la meva veu, l’expressió; la manera d’abordar-lo serà diferent”, assegura la cantaora més de vint anys després d’aquella actuació. Ha cantat aquesta peça una vintena de vegades amb directors d’arreu del món i recorda especialment la interpretació que va fer amb el director Rafael Frühbeck de Burgos. Per a la cantaora, la música del compositor andalús canvia molt depenent de si la interpreta una cantant lírica o una cantaora flamenca: “Està pensada per a una cantaora flamenca, és com llueix, és més natural -explica-. Respecto molt la partitura, m’allunyo de la part teatral i m’aproximo a la música d’una manera poc habitual. Canto el que està escrit, perquè si hi intervens massa la composició es desvirtua”. Martín assegura que té molta complicitat amb l’Orquestra de Cadaqués. “Sona amb una rotunditat i una sensibilitat poc comunes”, afirma.

Escenaris d’arreu del món

L’Orquestra de Cadaqués té una llarga trajectòria: ha tocat a Europa, sobretot a Alemanya, i ha fet gires pel Sud-est Asiàtic, els Estats Units, el Japó... “Hem tingut èpoques més bones i èpoques més difícils, perquè és una iniciativa privada i mantenir una orquestra a Espanya no és fàcil, ara però estem en un moment dolç”, assegura Lluna. La formació combina el repertori clàssic amb el contemporani i cada any encarreguen una nova peça a un compositor. “En gairebé tots els programes hi ha una peça nova d’un compositor català o castellà”, diu Lluna. El director està especialment orgullós del Concurs Internacional de Direcció de l’Orquestra, que organitzen des del 1992. Des que l’orquestra es va fundar, el 1988, amb Edmon Colomer, la formació ha treballat amb directors com Neville Marriner, Gennady Rozhdestvensky, Philippe Entremont, Christian Zacharias, Jaime Martín o Gianandrea Noseda.