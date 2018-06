Ortega Monasterio, El net d’‘El meu avi’

“Alt, molt ben plantat, cabell abundant, ondulat i platejat i amb vestimenta estiuenca però elegant a l’hora”. Així era José Luis Ortega Monasterio, tal com el recorda Carles Casanovas, director musical del grup Port Bo i continuador de la tradició d’havaneres i cançons de taverna. El compositor que hi ha darrere d’una de les havaneres més famoses del cançoner català, El meu avi, és tan interessant i memorable com el tema en si mateix, que qualsevol és capaç d’entonar gairebé mig segle després. Tothom el coneixia com el Mestrei va ser impulsor de les cantades d’havaneres de Calella de Palafrugell, motiu pel qual se l’homenatjarà en l’edició d’aquest any, en el centenari del seu naixement.

Ortega Monasterio (Santoña, 1918 - Barcelona 2004) va ser coronel d’infanteria i compositor, dues carreres que va desenvolupar en paral·lel i es pot dir que amb la mateixa empenta. Mentre es traslladava per destinacions frontereres, anava deixant un rastre de nous temes: al Marroc hi composa el bolero La muñeca ; a Jaca va fer l’himne Viernes de mayo, i finalment a Palamós va rubricar El meu avi. Va escriure la cançó al piano del bar El Xivarri, on es va aficionar al gènere de l’havanera empordanesa. A finals dels 70 el van empresonar per haver impulsat moviments de reforma de l’exèrcit i van acabar fent-lo prejubilar forçosament amb falses acusacions. Llavors va tornar a la Costa Brava i a Barcelona i va dedicar-se a la música en exclusiva durant trenta anys. Acabaria escrivint més d’una cinquantena d’havaneres i un centenar de temes, com La balada d’en Lucas, Na nena, Tornaré, Bitxintxo o La rosa del port.

Fill de nissaga militar, Ortega Monasterio va ser un nen orfe des dels vuit anys, la qual cosa el va obligar a traslladar-se amb els familiars que tenia a Girona. Va estudiar música a la catedral i el seu primer tema és un valset mariner, Estrellita marinera. A més de l’enyor del Cantàbric i el seu Mutriku d’infantesa, li va quedar un referent mitificat, un avi coronel bregat a la batalla de Cuba i cap del regiment de Girona que precisament va inspirar El meu avi. La lletra recrea la gesta del capità Manuel Deschamps Martínez, que a bord del Montserrat -a la cançó rebatejat com el Català- va esquivar el bloqueig de la marina nord-americana per assistir amb material de guerra i tropes l’illa de Cuba, l’última colònia espanyola d’ultramar fins al 1898.

El meu avi és una de les cançons imprescindibles del repertori de la cançó de taverna. La possibilitat de cantar la tornada, aquell “mans a la guitarra solien cantar: Visca Catalunya! Visca el Català!”, potser va tenir a veure amb el seu èxit. Però la història no va començar tan bé. Carles Casanovas tenia 17 anys i actuava amb Els Barrufets quan el compositor el va anar a buscar per proposar-li d’estrenar la cançó. “Els Barrufets van estrenar l’havanera més popular a la cinquena Cantada de Calella de Palafrugell, el 7 d’agost de 1971. La veritat és que va passar sense pena ni glòria, tot i que el mestre ens havia fet assajar un bis per si era de menester”, recorda el músic i amic, que acabaria cantant a Cavall Bernat, la formació que el compositor dirigia des del 1965. Després, estant ja a Ventijol, també li cediria l’estrena d’un altre hit, El canó de Palamós.

Poc abans de morir, Ortega Monasterio li deia a Genís Sinca: “Em vaig adonar que la música no té cap secret; el que costa és que arribi, de la manera més senzilla; es tracta de combinar quatre notes, ta ta ta ta, res de complexitats, només tres notes o quatre, ta ta ta”.