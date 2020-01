El jutjat d'Osca manté les fiances imposades a Vila i Puig per no haver lliurat a l'Aragó les 44 peces de Sixena

El jutjat d'instrucció número 3 d'Osca ha desestimat els recursos presentats pels exconsellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig, que sol·licitaven una rebaixa de la fiança imposada en la interlocutòria del 5 de desembre passat en què el jutge va acordar obrir judici oral contra ells, acusats d'un delicte de desobediència per no haver lliurat a l'Aragó les 44 peces de Sixena que hi ha al Museu de Lleida, tot i l'ordre judicial de fer-ho.



D'aquesta manera, el magistrat manté la fiança de 216.000 euros imposada a Vila, i la de 88.000 euros a Puig, per "garantir" les "possibles responsabilitats" que se'ls puguin imposar. Per la seva banda, la defensa de Santi Vila ha formulat un incident de nul·litat en què demana al jutge que revoqui la resolució del 5 de desembre perquè entén que durant el procediment s'han vulnerat drets fonamentals de defensa a l'exconseller.