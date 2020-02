Oscars 2020: guerra entre '1917' i 'Parásitos'

1917 contra Parásitos. Sam Mendes contra Bong Joon-ho. Després d’una campanya més curta del normal –per estalviar en despesa promocional–, dues pel·lícules es disputaran aquest diumenge el triomf als Oscars. Fa només unes setmanes semblava que els premis importants se’ls havien de repartir El irlandés, Érase una vez en... Hollywood i Historia de un matrimonio, però els èxits de 1917 i Parásitos en les cerimònies prèvies han obligat a reescriure els pronòstics de la categoria reina, la de millor pel·lícula.

La teòrica favorita és el drama bèl·lic 1917, avalada pels seus triomfs en les últimes setmanes als Globus d’Or, els Bafta, els premis del gremi de productors (el predictor més fiable) i el dels directors. Parásitos no hauria de tenir cap possibilitat contra un rival amb aquest palmarès, però en les últimes setmanes el thriller coreà ha desafiat els seus límits imposant-se als premis del gremi de guionistes, muntadors, directors d’art i sonidistes. El més sorprenent és que també ha guanyat el de millor repartiment del gremi d’actors, una distinció que mai s’havia endut un film no parlat en anglès. I els actors són amb diferència el gremi més nombrós a l’Acadèmia de Hollywood.

A favor de 1917 juga l’efectisme de la seva posada en escena en pla seqüència i la gravetat del tema, els horrors de la Primera Guerra Mundial. Però Parásitos té dos asos a la màniga: la internacionalització dels membres de l’Acadèmia i, sobretot, el vot preferencial de l’Oscar a millor pel·lícula. Amb aquest sistema, per evitar la dispersió de vot d’una categoria que sol tenir 9 o 10 finalistes, els acadèmics no trien la seva pel·lícula favorita, sinó que ordenen les nominades de millor a pitjor. La guanyadora surt d’un procés complex que, per resumir-ho, vindria a privilegiar el film de més consens. És a dir, no necessàriament el que més votants consideren el millor, sinó el que té molts partidaris i pocs detractors. Un retrat robot en què Parásitos hi encaixaria de meravella.

Apostes segures

Parásitos i 1917 s'estén a la categoria de millor direcció. Aquí no hi ha vot preferencial que valgui, però Mendes ja té un Oscar (per American beauty) i el sempre trempat Bong Joon-ho desperta més simpatia entre els acadèmics que un estirat dramaturg anglès. I amb votacions tan ajustades com la d’aquest any, no seria estrany que millor pel·lícula i direcció no coincidissin: va passar l'any passat ( Green book / Roma), el 2017 ( Moonlight / La La land) i el 2016 ( Spotlight / El renascut).

En les categories interpretatives no es preveu que hi hagi sorpreses: Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt i Laura Dern s’han emportat tots els premis de la temporada i tenen mig Oscar al sac. La cosa encara és més exagerada en la categoria de banda sonora ( Joker té tots els números), pel·lícula estrangera (guanyarà Parásitos) i direcció de fotografia, que s'endurà Roger Deakins pel seu treball a 1917. Un dels Oscars que pot començar a decantar la balança entre les dues grans favorites és el de guió original, en què Parasitos apunta a guanyador i el seu gran rival no és 1917 sinó el Tarantino d’ Érase una vez en... Hollywood. Un altre premi clau per calibrar les opcions de triomf de Parásitos serà el de muntatge: la favorita és la trepidant Le Mans '66 (Ford v Ferrari), però a Parásitos l'avala el premi del gremi de muntadors. Més difícil és que Parásitos s’endugui l’Oscar a la direcció artística, que no sol afavorir pel·lícules d'ambientació contemporània; la favorita és, per tant, Érase una vez en... Hollywood. Si Le Mans '66 no li esguerra la festa, 1917 farà un probable doblet als Oscars de so i també apunta a guanyadora del premi als efectes visuals, gràcies a la divisió que provoca entre el públic el rejoveniment digital d’ El irlandés.

Una de les categories més disputades serà la de guió adaptat, amb una dura pugna entre Mujercitas i Jojo Rabbit, que, si fem cas al gremi de guionistes, acabarà sent per a l’excèntrica comèdia nazi de Taika Waititi. Ara bé, l’Oscar que ningú s’atreveix a predir és el de pel·lícula animada: fa unes setmanes Toy story 4 semblava l’únic guanyador possible per eliminació dels rivals, però el triomf absolut de Klaus als premis Annie d’animació i l’èxit de la producció espanyola als Bafta han disparat les seves opcions. A més, els acadèmics només han premiat una seqüela en els dinou anys d’història de l’Oscar a millor film animat i va ser, precisament, Toy story 3. El deute amb la franquícia de Pixar ja està cobert. També estan molt obertes les categories de curts: en la tradicional lidera les apostes The neighbor’s window, l'animada se la disputen Sony ( Kitbull) i Pixar ( Hair love), i la documental està entre Learning to skateboard in a warzone, St. Louis Superman i Life overtakes me. Per saber més detalls sobre els pronòstics de les diferents categories, consulteu la Porra dels Oscars de l'ARA.