La gala dels Oscars en 10 moments

Sensacional Janelle Monáe

La cantant va obrir la gala amb un homenatge al film de Tom Hanks Un amigo extraordiario seguit d'una espaterrant versió del seu tema Come alive amb una nova lletra en clau d'Oscars i vestuari reivindicatiu de títols exclosos de les nominacions com Midsommar.

651x366 Janelle Monae als Oscars / EFE Janelle Monae als Oscars / EFE

El marit feliç d'Olivia Colman

L'actriu anglesa ni tan sols estava nominada, però va fer el discurs més divertit: "Els Oscars de l'any passat van ser la nit més feliç de la vida per al meu marit. Això va dir. I he donat a llum tres cops. Així que espero que us ho passeu tan bé com s'ho va passar ell aquella nit".

Eminem per sorpresa

El 2003 no va anar a recollir el seu Oscar per Lose yourself, però aquest diumenge Eminem ha pujat a l'escenari per interpretar la cançó per sorpresa. Segurament no va ser la millor versió i semblava tenir algun problema tècnic, però la imatge del públic dels Oscars movent els braços va ser impagable.

651x366 Eminem als Oscars Eminem als Oscars

Wiig i Rudolph, infal·libles

Són les millors. Les dues còmiques han fet veure que estaven enfades per, a continuació, oferir-se als directors presents. "No només fem comèdia, eh!" El seu timing perfecte i una complicitat forjada al Saturday night live han fet de Wiig i Rudolph un tàndem còmic demolidor, fins i tot cantant.

Maya Rudolph and Kristen Wiig are having the most fun humanly possible. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/B01ZABKPKB — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Bong Joon-ho homenatja Scorsese

"Quan estudiava cinema vaig llegir una cosa que em va quedar gravada: 'La cosa més personal és també és la més creativa'. Ho va dir Martin Scorsese", ha dit Bong Joon-ho quan rebia l'Oscar al millor director. I tot el públic s'ha aixecat per aplaudir Scorsese, però també el coreà.

"That quote was from our great Martin Scorsese."



In a heartwarming moment, Bong Joon-ho recognizes Martin Scorsese after winning the Oscar for Best Directing—and the crowd gives Scorsese a standing ovation. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/s4mOuwPKBQ — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Un monòleg a dues veus



En lloc del típic monòleg inicial, Steve Martin i Chris Rock, dos antics presentadors de la gala, han sortit a fer acudits. "Scorsese, em van encantar les quatre temporades d' El irlandès", ha etzibat Rock, que també ha fustigat l'amo d'Amazon, Jeff Bezos: "S'ha divorciat i encara és l'home més ric del món!" Martin s'ha estimat més no afegir-hi res: "M'agrada que els paquets m'arribin a temps".

Steve Martin: "Think how much the Oscars have changed in the past 92 years...back in 1929, there were no black acting nominees."



Chris Rock: "And now in 2020, we got one." https://t.co/NJ7Y0X0Wco #Oscars pic.twitter.com/R3vfruEEvn — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Amunt el micro!

Quan els productors de la gala han deixat la segona productora de Parásitos amb la paraula a la boca i li han abaixat el micro, el públic de les primeres files s'ha indignat, cridant "amunt, amunt!", ha impedit que realització robés el seu moment de glòria a la dona.

"I feel like a very opportune moment in history is happening right now." The cast of 'Parasite' takes the stage to accept the Oscar for Best Picture. #Oscars https://t.co/TvhL8xeJAT pic.twitter.com/J1jdv4fqiT — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Laura Dern i la seva mare

El 1975, Laura Dern va anar als Oscars amb la seva mare, l'actriu Diane Ladd. Aquest diumenge era el seu aniversari i també l'acompanyava Ladd. "Diuen que és millor no conèixer els teus ídols. Però jo dic que el millor que et pot passar és que els teus ídols siguin els teus pares".

"Some say you never meet your heroes, but I say if you are really blessed, you get them as your parents." Laura Dern accepts the Oscar for Actress in a Supporting Role. #Oscars https://t.co/v7bMzAMaPf pic.twitter.com/9fWStqZ6fa — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Joaquin recorda River

L'actor no és gaire amic de parlar de la seva intimitat, i encara menys del seu germà River, que va morir als seus braços el 1993. Però diumenge, rebent l'Oscar, va llegir amb la veu trencada un vers que va escriure el seu germà als disset anys: "Corre amb amor i la pau et seguirà".

An emotional Joaquin Phoenix concludes his acceptance speech by remembering his brother River Phoenix: "When he was 17, my brother wrote this lyric. He said, 'Run to the rescue with love—and peace will follow.'" https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/rg89eYCyLK — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Guðnadóttir obre el camí



Hildur Guðnadóttir, autora també de la música de la sèrie Chernobyl, era conscient del que significava guanyar l'Oscar a la millor banda sonora per Joker: ser la primera dona que triomfa en la categoria. "A les noies, les dones, les mares i les filles que porten la música dins, traieu-la. Necessitem les vostres veus", ha dit.