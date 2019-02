Uns Oscars de mínims

Han calgut 90 edicions de la Gala dels Òscars de Hollywood per confirmar que no sempre cal un presentador. Ja ho van provar el 1989 i va ser un fracàs, però la decisió d’enguany pot marcar un punt d’inflexió necessari en el plantejament de futures cerimònies de tota mena. I no necessàriament perquè la figura del presentador o presentadora s’hagi d’abolir per sempre sinó perquè el daltabaix serveixi com a empenta per reformular els lliuraments de premis, descobrir noves dinàmiques d’un espectacle que s’està anquilosant.

La gala d’enguany, sobretot televisivament, ha estat tan pobre que només es pot entendre com una mena de ‘reset’ per evolucionar cap a noves idees. Els canvis no sembla que tinguin a veure només amb el format en si, sinó també amb la crisi d’audiència de l’espectacle, la necessitat de fer evolucionar el llenguatge televisiu i fer-lo encaixar amb la tradició de la indústria cinematogràfica.

L’arrencada amb l’actuació de Queen, amb Adam Lambert de vocalista, va servir per començar ambiciosament. Va sorprendre, això sí, que durant l’actuació el realitzador trigués tant a mostrar entre el públic l’actor Rami Malek, que encarna Freddy Mercury a 'Bohemian Rapsody', i no ho fes fins al final de la cançó. Hauria estat bé veure com observava el suplent. Després es va fer evident que la gala no volia presentador però sí que necessitava un succedani. La tripleta humorística formada per Maya Rudolph, Tina Fey i Amy Poehler, força bregades en la presentació de gales i cerimònies, va trencar el gel advertint del recurs: “Aquesta gala no té presentador però ens han posat a nosaltres al començament perquè ho semblem”. Aquesta vegada, més que fer sang amb els assistents, es van acarnissar amb el nou plantejament de la cerimònia i l’invent descartat de donar premis durant les pauses de publicitat.

Va cridar l’atenció, per cert, que en el fragment de cinc segons de pel·lícula per il·lustrar el nominat Sam Rockwell com a actor secundari, li pixelessin la boca i li anul·lessin la paraulota que deia en aquell fragment. Més enllà del puritanisme nord-americà que ja no ens sorprèn i l’horari protegit, ¿no hi havia cap altre fragment del film en què no calgués el nyap de la censura?

La durada de la gala semblava enguany una obsessió per donar-hi un aire més televisiu: els fragments de pel·lícula a l’hora d’anunciar els nominats de cada categoria semblaven molt fugaços en els premis menors. Els lliuraments anaven per feina incorporant famosos d’altres àmbits: la tenista Serena Williams, el xef José Andrés i fins i tot el director Gustavo Dudamel, contractat perquè dirigís l’orquestra de Los Angeles en el tema que acompanyava els difunts. Al llarg de la nit la gala va avançar seguint l’estratègia de la simplicitat i amb la realització intentant immiscir-se entre bambolines en l’espectacle per potenciar aquest efecte més realista i menys sofisticat, en què la veu en off va guanyar en importància per agilitar l’espectacle. Però l’absència del presentador no va ser el més greu. Va ser, en general, una gala de mínims on va acabar sent Julia Roberts qui enviés la gent cap a casa sense deixar de saludar a la mare de Bradley Cooper i a la seva pròpia. Això sí, no van tenir reflexos per recordar Stanley Donen ni en el vídeo dels morts. La prova que han tocat fons per, esperem-ho, tornar a començar... o plegar per sempre.